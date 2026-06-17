Ζωγράφου: Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 47χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 47χρονου Νικολάου Λεβέντη από την περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο 47χρονος εξαφανίστηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στις 07:00. Ο Οργανισμός ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του στις 16 Ιουνίου 2026 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς υπάρχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Νικόλαος Λεβέντης έχει ύψος 1,82 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ μακρυμάνικη μπλούζα και παντελόνι φόρμας.

Όποιος έχει κάποια πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.