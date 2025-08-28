Υπουργείο Παιδείας: Με sms θα λάβουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί την έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια

Εκπτωτικό κουπόνι 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων θα λάβουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τον ελληνικό αερομεταφορέα SKY express.

Η έκπτωση θα αποσταλεί απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω SMS, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβασή τους στον τόπο διορισμού.

Ειδικότερα:

  • Οι δικαιούχοι θα λάβουν στο κινητό τους έναν μοναδικό κωδικό (SMS code) και σύνδεσμο που θα οδηγεί προς ειδική φόρμα.
  • Εκεί θα καταχωρίσουν τα στοιχεία τους και στη συνέχεια θα λάβουν στο e-mail τους έναν εξατομικευμένο promo code μορφής MEDU25xxxx.
  • Ο κωδικός αυτός θα χρησιμοποιείται κατά την έκδοση εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας της αεροπορικής εταιρείας.

Η πρωτοβουλία ισχύει για κρατήσεις έως 15 Σεπτεμβρίου 2025 και για ταξίδια έως 15 Ιουνίου 2026.

«Θέλω να ευχαριστήσω τη SKY express για την πρωτοβουλία της. Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει την έμπρακτη αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μας», δήλωσε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη και προσέθεσε: «Οι νέοι εκπαιδευτικοί κάνουν μια σημαντική αρχή στη ζωή τους, μακριά από την οικογένειά τους και τον τόπο τους, δίπλα στα παιδιά σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Η ουσιαστική στήριξή τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας και είμαστε δίπλα τους σε κάθε τους βήμα».

Από τη μεριά του, ο chief commercial officer της SKY express Γεράσιμος Σκαλτσάς, τόνισε: «Στη SKY express πιστεύουμε ότι η στήριξη της εκπαίδευσης αποτελεί επένδυση για το μέλλον της χώρας μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, που σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, μπορούμε να διευκολύνουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στο νέο τους ξεκίνημα. Για εμάς, αυτή η ενέργεια είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής στο έργο τους».

Όροι και Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι

– Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που προσλήφθηκαν στις 19/08/2025.

Περίοδος ισχύος

  • Κρατήσεις: έως 15/09/2025
  • Πτήσεις: από 28/08/2025 έως 15/06/2026

Πώς λαμβάνουν τον κωδικό

1. Το Υπουργείο αποστέλλει μέσω SMS στους δικαιούχους έναν μοναδικό SMS code και τον σύνδεσμο της φόρμας.

2. Οι δικαιούχοι επισκέπτονται τη σελίδα της φόρμας και συμπληρώνουν:

  • τα προσωπικά τους στοιχεία
  • το SMS code
  • τα «Στοιχεία Ταξιδιωτικών Εγγράφων» ακριβώς όπως αναγράφονται στην ταυτότητά τους.

3. Με την επιτυχή εγγραφή, αποστέλλεται στο e-mail τους ο μοναδικός εκπτωτικός promo code μορφής MEDU25xxxx.

4. Μέγιστη επιτρεπόμενη χρήση κωδικού έως και 2 φορές.

