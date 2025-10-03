Πρωτοφανής επίθεση σε γυναίκα δικηγόρο από αντίδικο – «Μου έριξε χαστούκι στο πρόσωπο και γροθιά στο κεφάλι»

Αποτροπιασμό το περιστατικό ξυλοδαρμού στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, με θύμα μία δικηγόρο η οποία δέχθηκε επίθεση από αντίδικο εντολέα της πελάτισσάς της, λίγο μετά την ολοκλήρωση δικαστικής διαδικασίας για την επιμέλεια ανήλικου παιδιού.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο Ζωή Σπυροπούλου, η οποία μίλησε αποκλειστικά στην ΕΡΤ, η επίθεση σημειώθηκε αμέσως μετά τη λήξη της δίκης τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, τη στιγμή που εκείνη αποχωρούσε από την αίθουσα μαζί με την πελάτισσά της, τη μητέρα του παιδιού. Όπως περιέγραψε, ο αντίδικος πλησίασε και άρχισε να την εξυβρίζει με χυδαίες εκφράσεις. Στη συνέχεια, όπως είπε, της κατάφερε χαστούκι στο πρόσωπο, γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, ενώ φέρεται να τη χτύπησε και με την παλάμη στο πάνω μέρος του κεφαλιού.

Όπως ανέφερε η δικηγόρος, παρευρισκόμενοι παρενέβησαν άμεσα, ενώ στο σημείο κλήθηκαν η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ο δράστης, που πήγε να διαφύγει μετά το χτύπημα, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος του έχει κατατεθεί μήνυση.

Η ίδια υποστήριξε ότι η επίθεση ήταν επικίνδυνη και ευχαρίστησε δημόσια τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τον πρόεδρό του για τη στήριξη, δηλώνοντας: «Δεν έπαθα ανήκεστο βλάβη, όμως έπαθα μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Δεν μπορούμε, εν ώρα εργασίας, να δεχόμαστε βία επειδή δεν αρέσει ο τρόπος με τον οποίο υπερασπιζόμαστε τους εντολείς μας».

Αντιδράσεις του δικηγορικού κόσμου

«Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τη βίαιη λεκτική και σωματική επίθεση με γρόνθους, που δέχτηκε, την 29/9/2025, η συνάδελφος μας κα Ζωή Σπυροπούλου, από τον αντίδικο του εντολέως της μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας ενώπιον του ακροατηρίου και εντός του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Υπενθυμίζει προς όλες τις κατευθύνσεις και ιδία προς τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων, ότι σύμφωνα και με την προσφάτως επικυρωθείσα Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία του Δικηγορικού Επαγγέλματος, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται στη λήψη συγκεκριμένων προστατευτικών μέτρων για τους δικηγόρους και οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικηγόροι μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, χωρίς να υφίστανται επιθέσεις, απειλές, παρενοχλήσεις, εκφοβισμό ή αδικαιολόγητη παρεμπόδιση.

Προς τον σκοπό αυτό καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς αποτροπή τέτοιου είδους επονείδιστων και παραβατικών συμπεριφορών στο μέλλον.

Δηλώνουμε την απόλυτη συμπαράσταση προς την συνάδελφό μας – θύμα της επίθεσης και θα είμαστε εμπράκτως στο πλευρό της κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε βάρος του δράστη.

Κάθε επίθεση σε βάρος δικηγόρου θεωρείται για εμάς γροθιά στο Κράτος Δικαίου και την απονομή της Δικαιοσύνης και θα μας βρίσκει ανυποχώρητους στην προάσπιση του λειτουργήματός μας», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

«Πρόκειται περί ξεκάθαρης βίας κατά γυναίκας δικηγόρου, συνιστάμενης στην έμφυλη βία που υφίστανται γυναίκες δικηγόροι, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση αυτή, όπως και κάθε παρόμοια συμπεριφορά, ειδικά όμως η άσκηση σωματικής βίας και απειλής κατά γυναίκας δικηγόρου την ώρα που ασκεί το ιερό καθήκον του δικηγορικού δικηγορικού λειτουργήματος αποτελεί τη χειρότερη μορφή παραβίασης θεμελιωδών συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Δεν μας αρκεί η τυπική ανακοίνωση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Δημήτρης Βερβεσός , η οποία αρκείται σε μια απλή “ενημέρωση προς τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων”, για τη λήψη προστατευτικών μέτρων για τους δικηγόρους για να ασκούν τα καθήκοντά τους, χωρίς να υφίστανται επιθέσεις, απειλές, παρενοχλήσεις, εκφοβισμό ή αδικαιολόγητη παρεμπόδιση. Δεν θα σχολιάσουμε την εκκωφαντική σιωπή ορισμένων Συναδέλφων, που δεν θέλουν ή δεν μπορούν “να σπάσουν αυγά”.

Η αντίδραση πρέπει να είναι σοβαρότερη και πιο αξιόπιστη, καθώς τέτοιου είδους τυπικά ενημερωτικά σημειώματα, σαν αυτό του Προέδρου του Δ.Σ.Α. δίνουν θάρρος σε κάθε βίαιο χαρακτήρα να επαναλάβει τέτοιες πράξεις.

Τέλος με την απαξίωση του λειτουργήματος. Ο Δ.Σ.Α. οφείλει να συμπράξει ενεργά στην υποστήριξη της κατηγορίας υπέρ της Συναδέλφου Ζωής Σπυροπ[ούλου στην εκκρεμή δίκη και να λάβει πρόσθετα και δραστικά μέτρα παράστασης διαμαρτυρίας στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Επιφυλασσόμαστε για τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες. Το δικηγορικό λειτούργημα δεν φιμώνεται, δεν απειλείται και δεν παραβιάζεται», αναφέρει ο γνωστός δικηγόρος Θέμης Σοφός, που είναι και υποψήφιος για την προεδρία του ΔΣΑ.