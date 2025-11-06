Βορίζια: «Εάν αυτοί προκαλέσουν, εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει και η άλλη» λέει η αδελφή της 56χρονης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βορίζια

«Η επόμενη ημέρα για εμάς είναι πολύ δύσκολη», αναφέρει η Γεωργία Φραγκιαδάκη, αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας, που έχασε τη ζωή της από σφαίρα κατά τη διάρκεια συμπλοκής στα Βορίζια Κρήτης, όπου έπεσε νεκρός και ένας 39χρονος. 

Όπως λέει στο Mega η Γεωργία Φραγκιαδάκη, η οικογένεια Καργάκη είναι εκείνη που τους προκαλεί συνέχεια, με αποκορύφωμα την τοποθέτηση δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού της. Όσο για το ενδεχόμενο ενός σασμού, η ίδια το αποκλείει.

«Η αδελφή μου δεν έφταιγε, ήταν τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Χωρίς να φταίει την πλήρωσε. Τραυματίστηκα εγώ, δεν με νοιάζει για το χέρι μου. Την αδελφή μου δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω. Δεν τους προκαλέσαμε, συνέχεια αυτοί μας προκαλούν και τώρα χωρίς να κάνουμε κάτι, έριξαν δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου», είπε.

«Στην Κρήτη γι’ αυτό τον λόγο κάνουμε σασμούς, για να μαλακώνουν αυτές οι ιστορίες. Εάν εσύ δεν τηρείς τον λόγο σου… Για εμάς δεν νομίζω να γίνει ξανά σασμός. Δεν τους προκαλούμε. Έχουμε μιλήσει 3-4 φορές, τα έχουν βρει υποτίθεται, ότι δεν θα ξαναπροκαλέσουν. Εμένα με νοιάζει η αδελφή μου που πήγε στο χώμα χωρίς να φταίει. Ο καθένας στο σπίτι του. Εμείς δεν θα προκαλέσουμε, το είπαμε από την αρχή. Εάν αυτοί προκαλέσουν εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει και η άλλη. Δεν μπορούμε να κάτσουμε έτσι».

«Θέλουν να παίρνουν εκδίκηση και μπολιάζουν τα παιδιά, ιδίως τα αγόρια, να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα τους», είπε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία στη Διεθνή Έκθεση CPHI 2025 στη Φρανκφούρτη

PIF: Τα προσωρινά μέτρα για τη μείωση του clawback δεν επαρκούν για τη βιωσιμότητα του συστήματος

«Ανακαινίζω Νοικιάζω»: Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα – Ένα ακίνητο δηλώθηκε 20 φορές

Στους δρόμους σήμερα υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας – Τα αιτήματά τους

Η Google προειδοποιεί 3 δισ. χρήστες smartphone – «Μην χρησιμοποιείτε δημόσια Wi-Fi»

Kathleen Folbigg: Η αποκαλούμενη «χειρότερη serial killer της Αυστραλίας» καταγγέλλει ότι τα ημερολόγιά της χρησιμοποιήθηκα...
περισσότερα
10:40 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ψήφος εμπιστοσύνης η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 – Το νέο τοπίο στις έρευνες υδρογονανθράκων

Ως ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα χαρακτηρίζουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργ...
10:08 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Θύμα απάτης έπεσε 57χρονη – Παρέδωσε 100.000 ευρώ σε δήθεν αστυνομικό για… να τα φυλάξει

Προσποιούμενη την αστυνομικό και με πρόσχημα ότι βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στ...
09:56 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Σορός άνδρα εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου

Η σορός ενός άνδρα ανασύρθηκε από σκάφος του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην παραλία...
09:53 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Συναγερμός στη λεωφόρο Σχιστού – Άνδρας απειλεί να πέσει από γέφυρα

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς ένας άνδρας βρίσκεται πάνω στη γέφυρα στη λεωφόρο Σχ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς