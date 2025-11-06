Βορίζια: «Εάν αυτοί προκαλέσουν, εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει και η άλλη» λέει η αδελφή της 56χρονης

«Η επόμενη ημέρα για εμάς είναι πολύ δύσκολη», αναφέρει η Γεωργία Φραγκιαδάκη, αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας, που έχασε τη ζωή της από σφαίρα κατά τη διάρκεια συμπλοκής στα Βορίζια Κρήτης, όπου έπεσε νεκρός και ένας 39χρονος.

Όπως λέει στο Mega η Γεωργία Φραγκιαδάκη, η οικογένεια Καργάκη είναι εκείνη που τους προκαλεί συνέχεια, με αποκορύφωμα την τοποθέτηση δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού της. Όσο για το ενδεχόμενο ενός σασμού, η ίδια το αποκλείει.

«Η αδελφή μου δεν έφταιγε, ήταν τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Χωρίς να φταίει την πλήρωσε. Τραυματίστηκα εγώ, δεν με νοιάζει για το χέρι μου. Την αδελφή μου δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω. Δεν τους προκαλέσαμε, συνέχεια αυτοί μας προκαλούν και τώρα χωρίς να κάνουμε κάτι, έριξαν δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου», είπε.

«Στην Κρήτη γι’ αυτό τον λόγο κάνουμε σασμούς, για να μαλακώνουν αυτές οι ιστορίες. Εάν εσύ δεν τηρείς τον λόγο σου… Για εμάς δεν νομίζω να γίνει ξανά σασμός. Δεν τους προκαλούμε. Έχουμε μιλήσει 3-4 φορές, τα έχουν βρει υποτίθεται, ότι δεν θα ξαναπροκαλέσουν. Εμένα με νοιάζει η αδελφή μου που πήγε στο χώμα χωρίς να φταίει. Ο καθένας στο σπίτι του. Εμείς δεν θα προκαλέσουμε, το είπαμε από την αρχή. Εάν αυτοί προκαλέσουν εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει και η άλλη. Δεν μπορούμε να κάτσουμε έτσι».

«Θέλουν να παίρνουν εκδίκηση και μπολιάζουν τα παιδιά, ιδίως τα αγόρια, να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα τους», είπε.