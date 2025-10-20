Βόλος: Ποινή φυλάκισης ενός έτους σε 50χρονο που απείλησε να… κάψει την κόρη και την εγγονή του – «Δεν είναι πρώτη φορά»

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 50χρονος άνδρας από τον Βόλο, ο οποίος καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για ενδοοικογενειακή απειλή. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή, όταν ο άνδρας φέρεται να πήγε στο σπίτι της κόρης του, όπου εκείνη διαμένει με τη 9χρονη κόρη της, και να τις απείλησε ότι θα τις κάψει.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η γυναίκα κατέθεσε στο δικαστήριο πως η συμπεριφορά του πατέρα της δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. «Δεν είναι η πρώτη φορά, έρχεται, απειλεί και βρίζει. Δεν αντέχω άλλο», είπε, αποκαλύπτοντας πως το 2015 είχε κάψει το σπίτι, ενώ το 2018 την είχε χτυπήσει. Σύμφωνα με την ίδια, ο 50χρονος πάσχει από διπολική διαταραχή, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, έχει νοσηλευτεί πολλές φορές, κοιμάται όπου βρει και κυκλοφορεί οπλισμένος με μαχαίρια, ενώ την έχει απειλήσει ακόμα και με βενζίνη.

Ο κατηγορούμενος, από την πλευρά του, αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως πέρασε απλώς από το σπίτι και χαιρέτησε την κόρη του, χωρίς να προκαλέσει κανένα επεισόδιο. Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης ενός έτους χωρίς αναστολή, μη μετατρέψιμη, και χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.