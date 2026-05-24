Βαριές κατηγορίες για τα μέλη του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού – Ο τρόπος δράσης μέσω… cash out και fake λογαριασμών

Γεωργία Λινάρδου

Κοινωνία

αστυνομία θεσσαλονίκης
Κακουργηματικές διώξεις αντιμετωπίζουν τα πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα οποία φέρονταν να δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό, στο Κιλκίς και αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή την Τετάρτη 27/05.

Η αρχή του τέλους ήταν η Πέμπτη 22/05 όταν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς, συνελήφθησαν τα πέντε μέλη της εγκληματικής ομάδας, ηλικίας 31 έως 35 ετών (μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους είναι αρκετά «πλούσια»: κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα παίγνια και τη νομιμοποίηση εσόδων, περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 45 άτομα τα οποία, όμως, κατηγορούνται για απλή συνέργεια, απάτη και παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Η αστυνομία είχε αρκετές κρίσιμες πληροφορίες για την συγκεκριμένη ομάδα που η δράση της ενδέχεται να εξελίσσονταν και πριν από το Νοέμβριο του 2025 και παρακολουθούσε στενά τα πάντα.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο ένας από τους πέντε, ο 31χρονος, φέρεται να είχε διευθυντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση και να χρησιμοποιούσε παράνομα, «κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παικτικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων, τα οποία στρατολογούνταν από τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης».

Ο φερόμενος ως «αρχηγός» του κυκλώματος και ο γρήγορος πλουτισμός του

Παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο αθλητικά γεγονότα, εντόπιζε (μέσω εφαρμογής ή προσωπικής του κρίσης) εσφαλμένες αποδόσεις από στοιχηματικές εταιρείες (γνωστά ως λάθη «trader» ή «off prices») και στη συνέχεια τοποθετούσε στοιχήματα στις συγκεκριμένες αποδόσεις χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα πολλαπλούς λογαριασμούς παίκτη τρίτων προσώπων.

Αυτό το έκανε αφ’ ενός μεν για να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης στοιχήματος (cashout), που παρέχεται από τις στοιχηματικές εταιρίες όταν μεταβάλλονται οι αποδόσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά το bonus εγγραφής,  που του χρησίμευαν ως επιπλέον κεφάλαιο για τον παράνομο στοιχηματισμό. Επιπλέον με αυτή τη μέθοδο εξασφάλιζε συνεχή δραστηριότητα παίκτη ακόμη και στην περίπτωση που οι στοιχηματικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούσε μπλοκάρονταν από τις εταιρείες κάθε φορά που εντόπιζαν ασυνήθιστη δραστηριότητα.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της δράσης τους είναι πως ένας εκ των συλληφθέντων, ο οποίος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης επιχείρησης εξοπλισμού επικοινωνίας, προμήθευε τον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης με διαφορετικά κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM ώστε να μην εντοπιστούν από τις στοιχηματικές εταιρείες.

Αναλυτικότερα, έπειτα από τη συμφωνία με τα τρίτα πρόσωπα για την παραχώρηση των στοιχηματικών λογαριασμών, το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της ομάδας «κατέθετε χρηματικά ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό του τρίτου προσώπου- δικαιούχου του παικτικού λογαριασμού, ως αρχικό κεφάλαιο για την τοποθέτηση των στοιχημάτων. Στη συνέχεια, τα ποσά μεταφέρονταν στους αντίστοιχους παικτικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση στοιχημάτων. Ως αντάλλαγμα, τα τρίτα πρόσωπα λάμβαναν είτε ποσοστό επί των κερδών είτε εφάπαξ χρηματική αμοιβή, ενώ τα κέρδη που προέκυπταν, παραδίδονταν στον διευθύνοντα την οργάνωση, είτε απευθείας είτε μέσω των μελών που είχαν αναλάβει τη στρατολόγησή τους».

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέλη της ομάδας φέρονται, σύμφωνα με τις αρχές, πως είχαν αναλάβει κυρίως τη στρατολόγηση τρίτων προσώπων, τα οποία παραχωρούσαν στην οργάνωση, τους ήδη υπάρχοντες στοιχηματικούς λογαριασμούς τους για την εξυπηρέτηση της παράνομης δράσης της, ενώ σε περιπτώσεις που δεν διέθεταν τέτοιους λογαριασμούς, τα έπειθαν να δημιουργήσουν νέους και στη συνέχεια να τους παραχωρήσουν.

Σε έξι μήνες έβγαλαν πάνω από 170.000 ευρώ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, από τον Δεκέμβριο του 2025 η παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης φαίνεται πως απέδωσε κέρδη που υπερβαίνουν τις 170.000 ευρώ. Από έρευνα στον τραπεζικό λογαριασμό του φερόμενου ως αρχηγού, διαπιστώθηκε ασυνήθιστα αυξημένη ροή χρήματος από τρίτους λογαριασμούς, από το 2023 (μέχρι το 2025 είχε 66.000).

Ο ίδιος φέρεται να συμμετείχε, σύμφωνα με την αστυνομία, και σε μία ακόμη εγκληματική ομάδα η οποία εμφανιζόταν να διαχειρίζεται δύο ιστοσελίδες στοιχηματισμού χωρίς άδεια, οπότε «ψάρευε» και από εκεί υποψήφιους παίκτες.

Ανάμεσα στα κατασχεθέντα είναι: 15 κινητά τηλέφωνα, ποσό άνω των 8.130 ευρώ, ένας φορητός υπολογιστής, 31 κάρτες sim, χειρόγραφες σημειώσεις, τραπεζική κάρτα, δελτία αποστολής-τιμολόγια πώλησης και συσκευή «topbox».

 

