Τροχαίο στην Κάρυστο: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ενός τραυματία

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (4/10) στον Δήμο Καρύστου στην Εύβοια.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού από αυτοκίνητο με χρήση διασωστικών εργαλείων ενός άνδρα που τραυματίστηκε.
Στη συνέχεια, ο τραυματίας παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ ώστε να διακομιστεί σε νοσοκομείο.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε με τη χρήση διασωστικών εργαλείων ένας άνδρας από ΕΙΧ όχημα συνέπεια τροχαίου και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον δήμο Καρύστου Ευβοίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 4, 2025