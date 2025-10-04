Τροχαίο στην Κάρυστο: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ενός τραυματία

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (4/10) στον Δήμο Καρύστου στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού από αυτοκίνητο με χρήση διασωστικών εργαλείων ενός άνδρα που τραυματίστηκε.

Στη συνέχεια, ο τραυματίας παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ ώστε να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.