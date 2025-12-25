Τροχαίο στην Ημαθία: Θρήνος για τον θάνατο του 22χρονου – Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας 

Σύνοψη από το

  • Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Αγίου Γεωργίου Βέροιας και της Ημαθίας, με την τραγική είδηση του θανάτου ενός 22χρονου σε τροχαίο τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στο Νησέλι.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 05:50 το πρωί, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε με όχημα 24χρονου, με τον 22χρονο να τραυματίζεται θανάσιμα.
  • Στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ο 24χρονος οδηγός, ένας 60χρονος και μια 67χρονη, ενώ για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Αγίου Γεωργίου Βέροιας αλλά και της Ημαθίας γενικότερα, με την τραγική είδηση του θανάτου ενός νέου παιδιού, μόλις 22 ετών, στο τροχαίο, που συνέβη τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στο Νησέλι.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε σήμερα περίπου στις 05:50 το πρωί στο Νησέλλι Ημαθίας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε με το όχημα 24χρονου.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από τη σύγκρουση ο 22χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τραυματίστηκε και ένας 20χρονος που επέβαινε στο ίδιο όχημα. Στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ο 24χρονος οδηγός, ένας 60χρονος και μια 67χρονη.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

