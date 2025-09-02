Tροχαίο με εγκατάλειψη στην Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή – Νεκρός ο οδηγός της

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (2/9) το πρωί στην Πάτρα, όπου ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα αρχικά τον σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη, ο οποίος αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί, στη συμβολή της οδού Αμερικής με τη Νέα Εθνική Οδό. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, προκαλώντας κινητοποίηση της αστυνομίας. Έπειτα από έρευνα, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ρίου, όπου και ακινητοποιήθηκε από τις αρχές.

Ο άνδρας προσήχθη στην Τροχαία, όπου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο, αλλά κατευθυνόταν προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, όπου αργότερα κατέληξε. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news πρόκειται για 27χρονο.

 

 

