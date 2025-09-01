Τροχαία: Βαρύς φόρος αίματος στην άσφαλτο – 14 νεκροί και 474 τραυματίες τον Αύγουστο στην Αττική

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τα τροχαία που σημειώθηκαν τον Αύγουστο. Συνολικά, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισάριθμα δυστυχήματα, ενώ καταγράφηκαν 474 τραυματισμοί σε 371 ατυχήματα. Τα κύρια αίτια εντοπίζονται στην απερίσκεπτη οδήγηση, στην παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς και τη μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική 21.346 παραβάσεις από τις οποίες 224 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

672 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 41 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος

• 2.531 παραβάσεις ορίου ταχύτητας

• 230 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

• 295 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου

• 920 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

• 1.897 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους

• 69 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς

 

 

