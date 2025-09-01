Μαρίνα Ζέας: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που σκάφος τυλίγεται στις φλόγες – Επιβάτης βούτηξε στη θάλασσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μαρίνα Ζέας: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που σκάφος τυλίγεται στις φλόγες – Επιβάτης βούτηξε στη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (31/8) για φωτιά που ξέσπασε σε ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος με δύο επιβαίνοντες, στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το σκάφος βρισκόταν εν πλω, με τον έναν από τους επιβάτες να βουτά στη θάλασσα στην προσπάθειά του να σωθεί, όπως αναφέρουν μαρτυρίες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που μαζί με υπαλλήλους της Μαρίνας έσπευσαν να σβήσουν την φωτιά, πριν από αυτή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Σε βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 διακρίνονται μαύροι καπνοί να βγαίνουν από το σκάφος που έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Δείτε το βίντεο:

 

17:07 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

