Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα – Ζήστε τη φύση με όλες σας τις αισθήσεις

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών σας προσφέρει μία νέα βιωματική εμπειρία, κάτω από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων: Κυνήγι Τρούφας με Άλογα!

Πρόκειται για μία μοναδική στην Ελλάδα δραστηριότητα, έναν βιωματικό περίπατο μέσα στη φύση, που καταλήγει σε ένα πιάτο μακαρονάδας… με ό,τι ανακαλύψετε μόνοι σας στο δάσος.

Τι περιλαμβάνει όμως η εμπειρία αυτή;

  • Ιππική διαδρομή σε δασικά μονοπάτια, ιδανική για αρχάριους και οικογένειες
  • Κυνήγι τρούφας με εξειδικευμένο σκυλί και οδηγό
  • Γευσιγνωσία μανιταριών, από προϊόντα που το Μουσείο έχει δημιουργήσει
  • Μαγείρεμα μακαρονάδας, με φρέσκια τρούφα και άγρια μανιτάρια επί τόπου, μέσα στο δάσος.
  • Εκλεκτό κρασί, αναψυκτικά και δροσερό νεράκι
  • Επίσκεψη-Ξενάγηση στο Μουσείο

Είναι φανερό, ότι μιλάμε για κάτι πραγματικά ξεχωριστό! Προσφέρει μία αυθεντική επαφή με τη φύση, την γαστρονομία και τον πολιτισμό. Συνδυάζει την περιπέτεια με τη γνώση και τη γεύση με τα μυστικά της γης.

Αποτελεί τελικά, έναν εναλλακτικό τρόπο εξερεύνησης της περιοχής των Μετεώρων, γνωρίζοντας και αποκαλύπτοντας πλευρές, άγνωστες μέχρι και σήμερα. Είναι δε σημαντικό ότι απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις ηλικίες.

Η διάρκεια της δράσης είναι περίπου 3,5-4 ώρες και προσφέρεται όλο το έτος, κατόπιν συνεννόησης με το Μουσείο.

Συμμετέχουν μέχρι 10 άτομα. Διατίθεται και prive για ακόμα λιγότερα.

Είναι μία εμπειρία που σίγουρα αξίζει!

Οι πρώτες ημερομηνίες για μεμονωμένους επισκέπτες είναι: 13/9, 12/10 & 2/11

Για περισσότερες πληροφορίες: www.meteoramuseum.gr & www.trufflehunting.net

Δείτε το βίντεο εδώ:

Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πολιτεία και Παπαστράτος ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτ...

Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο πρόσωπο σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 2 εβδομάδες

Στις 610.110 ανήλθαν οι οριστικοποιημένες δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025

Λαγκάρντ: Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία η ανάμειξη του Τραμπ στην αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα – Τι είπ...

Αυτοί είναι οι πιο απλοί τρόποι για να κάνετε τα Windows 11 να λειτουργούν σαν Windows 10

Hubble: Εστίασε στον σχηματισμό άστρων ενός γαλαξία και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά
περισσότερα
17:07 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Κορωπί: Δύο συλλήψεις για πρόκληση φωτιάς από βεγγαλικά σε δασική έκταση – Τους επιβλήθηκε πρόστιμο 2.166 ευρώ

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 και 52 ετών, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές λόγω φωτιάς που π...
16:48 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στον Βόλο: «Ο παππούς μου πέθανε από εγκεφαλικό, όπως και η γιαγιά του Νικόλα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου που κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του

Στην οικογένεια του 18χρονου Νίκου υπάρχει ιστορικό με εγκεφαλικά επεισόδια, όπως ανέφερε ο πα...
16:25 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαία: Βαρύς φόρος αίματος στην άσφαλτο – 14 νεκροί και 474 τραυματίες τον Αύγουστο στην Αττική

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τα τρ...
16:15 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Προφυλακιστέος ο 62χρονος για την φωτιά στην Παιανία – Θα οδηγηθεί στον Κορυδαλλό

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει ο 62χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix