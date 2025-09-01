Φάμελλος στη συνάντηση με ΓΣΕΕ: Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με ψέματα να καλύψει την πραγματικότητα της εργατικής σκλαβιάς που ετοιμάζει

Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος

Συνάντηση με εκπροσώπους της ΓΣΕΕ είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εγκαινιάζοντας μια σειρά συναντήσεων με όλους τους παραγωγικούς, αναπτυξιακούς, συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφερε, υποδεχόμενος τους εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, στόχος είναι, όπως πάντα, να γίνει «μια συζήτηση για τα μεγάλα επίδικα της ανάπτυξης και της ευημερίας του τόπου μας», τονίζοντας, ωστόσο ότι «χωρίς την εργασία, χωρίς ισχυρό εισόδημα, χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος και χωρίς ευημερία για όλους, δεν υπάρχει ανάπτυξη».

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που ήδη έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε τις προτάσεις για «τις Συλλογικές Συμβάσεις και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργασιακά δικαιώματα και καλύτερο εισόδημα για τους εργαζόμενους, ώστε η Ελλάδα να μην είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης», αλλά και την ανάγκη να ληφθούν «ουσιαστικά μέτρα στα θέματα των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των εργαζομένων που έχει θίξει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και φυσικά στα θέματα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, γιατί δυστυχώς είναι μια περίοδος που ακούμε πολύ συχνά άσχημες ειδήσεις για εργατικά δυστυχήματα».

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην κατάθεση νομοθετικής πρότασης από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για «13ο, 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, για 13η σύνταξη, για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και πλήρη ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους και φυσικά, κάτι που αφορά όλους τους εργαζόμενους αλλά και όλη την επιχειρηματικότητα, για την άμεση μείωση των έμμεσων φόρων και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αλλά και του ΦΠΑ, το οποίο είναι και ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας».

«Πρέπει να πω ότι οι έμμεσοι φόροι είναι άδικοι φόροι και πλήττουν πρώτα από όλα τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και τους εργαζόμενους και η ακρίβεια ενδιαφέρει πάρα πολύ τους εργαζόμενους. Δεν είναι μόνο τα εργασιακά και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, που σαφέστατα πρέπει να τα υποστηρίξουμε», πρόσθεσε ο Σ. Φάμελλος, κατά την παρέμβασή του στη συνάντηση με τη ΓΣΕΕ.

Συνεχίζοντας, εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε ότι «επιχειρεί ακόμα ένα χτύπημα στην εργασία και προσπαθεί με ψέματα, όπως το χθεσινό του μήνυμα, να καλύψει την πραγματικότητα της εργατικής σκλαβιάς που ετοιμάζει». «Διότι δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2025 να νομιμοποιεί την αυθαιρεσία της 13ωρης εργασίας, παραδεχόμενος ότι σήμερα οι εργαζόμενοι υποκύπτουν και εργάζονται μέχρι και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, διότι ο ίδιος μας οδήγησε σε αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα και έπρεπε να τον διορθώσει με άλλους τρόπους», είπε χαρακτηριστικά και απάντησε: «Δεν είναι καλύτερο να νομοθετήσει την 13ωρη εργασία. Καλύτερο είναι ο εργαζόμενος να έχει καλή αμοιβή στο 8ωρο του για να ζει με αξιοπρέπεια γιατί αυτό σημαίνει Ευρώπη, αυτό σημαίνει Ελλάδα, αυτό σημαίνει εργασία».

Χαρακτήρισε, επίσης, το εν λόγω νομοσχέδιο «απαράδεκτο έκτρωμα», καθώς «φτάνει σε ευέλικτες σχέσεις εργασίας των δυο ημερών, σε κατάργηση πολλών δικαιωμάτων των εργαζομένων και νομιμοποίηση εργοδοτικών αυθαιρεσιών αλλά και αμφισβήτηση και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, λέγοντας ότι ο εργαζόμενος μπορεί ισότιμα να μιλήσει με τον εργοδότη».

«Ο εργαζόμενος που φοβάται τη φτώχεια που του έχει ετοιμάσει ο κ. Μητσοτάκης και την ελαστική απασχόληση έως και την ανεργία, μπορεί να μιλήσει ισότιμα με έναν εργοδότη, του οποίου τον οδοστρωτήρα που εφάρμοσε τα τελευταία έξι χρόνια έρχεται ο κ. Μητσοτάκης να νομιμοποιήσει; Είναι απαράδεκτο το ότι φτάνει ακόμα και στην κατάτμηση αδειών και άλλα πολλά τα οποία περιέχει και για τα οποία θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας γνώμη», υπογράμμισε και κατέληξε:

«Για μας, για τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, η ευρωπαϊκή κανονικότητα αλλά και η ελληνική κανονικότητα είναι εργαζόμενοι οι οποίοι θα αισθάνονται ασφαλείς στη δουλειά τους, θα ζουν καλά μ’ ένα οκτάωρο, θα έχουν φτηνά καταναλωτικά αγαθά, ενέργεια, δεν θα κινδυνεύουν οι τράπεζες να τους πάρουν το σπίτι και ταυτόχρονα θα έχουν και καλά σχολεία και καλά νοσοκομεία. Αυτό είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το πρόγραμμα αυτής της Ελλάδας θα καταθέσει στην έκθεση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πολιτεία και Παπαστράτος ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτ...

Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο πρόσωπο σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 2 εβδομάδες

Στις 610.110 ανήλθαν οι οριστικοποιημένες δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025

Λαγκάρντ: Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία η ανάμειξη του Τραμπ στην αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα – Τι είπ...

Αυτοί είναι οι πιο απλοί τρόποι για να κάνετε τα Windows 11 να λειτουργούν σαν Windows 10

Hubble: Εστίασε στον σχηματισμό άστρων ενός γαλαξία και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά
περισσότερα
16:58 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Μυλωνάκης στη Βουλή: Δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεργάτης μας έστειλε εσωτερικό σημείωμα πριν από 2 μήνες

«Δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ» τόνισε ο Υφυπουργός παρά τ...
16:10 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Επίκαιρες ερωτήσεις για το υπόμνημα για την κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε λίγο η απάντηση Μυλωνάκη

Σε λίγη ώρα θα εμφανιστεί στη Βουλή ο Γιώργος Μυλωνάκης προκειμένου να απαντήσει στην ερώτηση ...
15:26 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: «6 χρόνια ΝΔ – Αποτύχατε, σπαταλήθηκε ο κόπος του ελληνικού λαού την προηγούμενη δεκαετία»

Τη «Μαύρη Βίβλο», όπως τη χαρακτηρίζουν, της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους...
14:58 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Παύλος Μαρινάκης: Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης – Τι απάντησε για το περιστατικό στη Νάξο

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολι...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix