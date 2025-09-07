Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός 75χρονος που έπεσε στο λιμάνι

Τραγωδία το βράδυ της Κυριακής (6/9) στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ένας 75χρονος άνδρας έπεσε στη θάλασσα, στην περιοχή της πύλης Ε1.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού, τα οποία κατάφεραν να ανασύρουν τον ηλικιωμένο από το νερό, χωρίς ωστόσο να έχει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, o 75χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.