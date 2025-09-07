Τραγωδία στο Σκαφιδάκι Άργους – Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Σκαφιδάκι του Δήμου Άργους-Μυκηνών έπειτα από τον θάνατο ενός 18χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο το απόγευμα του Σαββάτου 6/9.

Σύμφωνα με το argolika.gr, το δυστύχημα έγινε στον δρόμο που οδηγεί προς το Σκαφιδάκι από το δρόμο Άργους-Μύλων, όπου Συγκρούστηκαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο και μηχανάκι μικρού κυβισμού το οποίο οδηγούσε ο άτυχος νέος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών ερευνά για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Χθες (6.9.2025) το απόγευμα, στη συνδετήρια οδό Σκαφιδακίου – Π.Ε.Ο. Άργους-Τριπόλεως, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, που οδηγούσε 45χρονη ημεδαπή, συγκρούστηκε με προπορευόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε 18χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 18χρονου οδηγού της μοτοσυκλέτας. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών».