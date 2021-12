«Υγεία πάνω απ’ όλα»: Το νέο ΕΣΥ, η στρατηγική για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα Υγείας

Το νέο ΕΣΥ: Η στρατηγική για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα Υγείας βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του τέταρτου και τελευταίου πάνελ της Ημερίδας «Υγεία πάνω απ’ όλα – 2021» που πραγματοποιείται από τη Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Των Δ. Πανανού και Θ. Μωριάτη

Στο τέταρτο πάνελ με εισηγητή τον Ιωάννη Κωτσιόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, συμμετείχαν ο Γιάννης Τούντας, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Διευθυντής ΙΚΠΙ, η Αμαλία Μόφορη, Μέλος ΔΣ & Γενικός Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης EUROLIFE, ο Νίκος Δέδες, Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης είχε η Μαριάνα Πυργιώτη, Co-founder DOME CONSULTING FIRM & Communication Expert.

Στην ομιλία του ο κ. Κωτσιόπουλος αναφέρθηκε στη δημόσια δαπάνη για την υγεία που ήταν καθηλωμένη κάτω από 15%, σημαντικά χαμηλότερη από άλλων χωρών στην ΕΕ και το εγχείρημα, όπως είπε, της αντιμετώπισης της ασθένειας φάνταζε δραματικό.

«Όμως οι Κασσάνδρες διαψεύστηκαν. Μέσα σε ελάχιστους μήνες το ΕΣΥ κατάφερε να διπλασιάσει τις διαθέσιμες κλίνες. Επιταχύνθηκαν και ολοκληρώθηκαν μεγάλα έργα, διατέθηκε πολύ σημαντικός εξοπλισμός και υπήρξε τεράστια ενίσχυση του προσωπικού», σχολίασε τονίζοντας παράλληλα ότι βασικό μέλημα παραμένει να «τρέξουν» οι προσλήψεις.

«Τους τελευταίους μήνες έγιναν τα πρώτα βήματα για μία πραγματική δημόσια και ιδιωτική σύμπραξη. Η μόχλευση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης σημαίνει πρακτικά ότι αυξάνεται το συνολικό ποσό. Εξαλείφεται το φαινόμενο μεγάλο μέρος του εξοπλισμού να μένει εκτός λειτουργίας για μεγάλο ή μικρό διάστημα.

Το νέο ΕΣΥ θα πρέπει να βασίζεται στην καινοτομία. Θα πρέπει να απελευθερώσει αυτή τη δυναμική και θα πρέπει να απελευθερώσει τη δεξαμενή ταλέντων που διαθέτει. Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα καθώς τα πρώτα έργα ήδη υλοποιούνται όπως το hub της Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίες υψηλής ειδίκευσης και αντιστροφή του brain drain».

Τον λόγο πήρε και ο Γιάννης Τούντας ασκώντας κριτική στα πεπραγμένα καθώς όπως τόνισε «δεν υπήρξε ποτέ η αναγκαία πολιτική βούληση. Πρέπει να έχεις έναν σημαντικό χρονικό ορίζοντα για να επιβάλλεις μία αλλαγή. Θεωρώ ότι η συναίνεση σε κομματικό επίπεδο είναι σχεδόν απίθανη. Η συναίνεση όμως μπορεί να κερδηθεί μέσα στην κοινωνία. να υπάρξει ένα σχέδιο, ένα όραμα ότι όντως μπορεί να υπάρξει κάτι καινούργιο».

Στην ημερίδα μίλησε και ο Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, Νίκος Δέδες, σημειώνοντας ότι «πολύ συχνά δεν ακούγονται και δεν υλοποιούνται αυτονόητα πράγματα στο ΕΣΥ. Δεν υπάρχει κλάδος που να μην ενδιαφέρεται για το τι άποψη έχουν αυτοί που χρησιμοποιούν το προϊόν και την υπηρεσία του».

Από την πλευρά της η η Αμαλία Μόφορη, Μέλος ΔΣ & Γενικός Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης EUROLIFE αναφερόμενη στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης δήλωσε ότι «είναι σημαντικός και διαχρονικός συμπληρωματικός παίκτης στο σύστημα της δημόσιας υγείας. Η ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα είναι πολύ χαμηλά. Η τάση όμως είναι αυξανόμενη».

Παίρνοντας τον λόγο, τέλος, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, ξεκαθάρισε ότι επιθυμία του υπουργείου είναι ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τονίζοντας τη διάθεση της ηγεσίας του υπουργείου να προχωρήσει σε αλλαγές.