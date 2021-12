«Υγεία πάνω απ’ όλα»: Η κάλυψη των ασθενών μέσω επενδύσεων, έρευνας και καινοτομίας

Η κάλυψη των ασθενών μέσω επενδύσεων, έρευνας και καινοτομίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του τρίτου πάνελ της Ημερίδας «Υγεία πάνω απ’ όλα – 2021» που πραγματοποιείται από τη Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Των Δ. Πανανού και Θ. Μωριάτη

Στο τρίτο πάνελ με εισηγητή τον Θεόδωρο Ε. Τρύφων, Συνδιευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΕΛΠΕΝ, Πρόεδρο ΠΕΦ και Μέλος ΔΣ ΣΕΒ συμμετείχαν ο Δημήτριος Φιλίππου, Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του ΕΟΦ, η Χαρά Κανή, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων ΕΟΠΥΥ, ο Σωκράτης Γουρλής, Σύμβουλος Διοίκησης & Μέλος ΔΣ Ομίλου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ και η Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, Σύμβουλος Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης έκανε ο δημοσιογράφος, Γιάννης Πολίτης.

Ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις στον πολύπαθο τομέα της υγείας χαρακτήρισε την πανδημία στη χώρα μας ο Θεόδωρος Ε. Τρύφων κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στην Ημερίδα.

«Η Ελλάδα έρχεται μετά από 10 χρόνια σημαντικής ύφεσης και στο σημείο αυτό ανοίγεται ένα παράθυρο ευκαιρίας για να ανοίξει εκ νέου μία συζήτηση στην Ευρώπη, ένας δομημένος διάλογος σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αυτάρκεια και επάρκεια φαρμακευτικών υλικών και η Ευρώπη να είναι πρωτοπόρος σ’ αυτό τον τομέα. Δεν μπορεί η παραγωγή των φαρμάκων να είναι θέμα μόνο κόστους», σημείωσε αρχικά.

Ο κ. Τρύφων σημείωσε ότι η κάλυψη ασθενών, η επάρκεια και οι επενδύσεις είναι τα βασικά ζητούμενα. «Η ελληνική βιομηχανία κάλυψε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ασθενείς. Την τελευταία διετία, με ελάχιστα κίνητρα, είδαμε για πρώτη φορά πώς αποτυπώνεται η πολύ σημαντική επενδυτική δύναμη που έχουν οι ελληνικές και ξένες βιομηχανίες», σχολίασε και χαρακτήρισε βασικής σημασίας προϋπόθεση να υπάρξουν μακροχρόνια κίνητρα και αξιολόγηση. Μια ευέλικτη χρήση των πακέτων στήριξης».

Ο Συνδιευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΕΛΠΕΝ και Πρόεδρος ΠΕΦ αποκάλυψε ότι στην Ελλάδα θα παραχθούν αντικαρκινικά φάρμακα και μονοκλωνικά αντισώματα. «Πάνω από το 70% του Έλληνα πολίτη θα μπορεί να καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή», είπε.

Αναφέρθηκε βέβαια και στις αγκυλώσεις του συστήματος καθώς δεν είναι τυχαίο, όπως ανέφερε, ότι κάθε εξάμηνο υπάρχουν προσφυγές στο ΣτΕ για το ζήτημα των clawback. «Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επιβίωσε από τις εξαγωγές. Ζητάμε καλή κατανομή των πόρων της κυβέρνησης για το φάρμακο, επίσπευση των μέτρων για την συνταγογράφηση και όποιος συμβάλλει στην αύξηση της δαπάνης να την πληρώνει ο ίδιος.

Παράλληλα, σχολίασε ότι ένα κυρίαρχο θέμα συζήτησης στην Ευρώπη είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούν τα κράτη να αποζημιώνουν τα νέα καινοτόμα φάρμακα, ειδικά στο μέλλον με τη γήρανση του πληθυσμού. «Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο με την επιτροπή αξιολόγησης και την επιτροπή διαπραγμάτευσης. Τα φάρμακα τα οποία θα μπουν στα νοσοκομεία τα επόμενα 5 χρόνια θα τινάξουν τα ταμεία εάν δεν αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα», δήλωσε ο κ. Τρύφων ζητώντας επίσης τη στήριξη του οργανογράμματος του ΕΟΦ. «Θα πρέπει όλοι μαζί να πιέσουμε την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε στη χώρα και το ανθρώπινο δυναμικό της γι’ αυτό και επενδύουμε. Θεωρούμε ότι υπάρχει μπροστά μία προοπτική. Για να γίνει αυτό είναι ξεκάθαρο πρέπει να τρέξουν πολλά πράγματα γρήγορα».

Από την πλευρά του ο Δημήτριος Φιλίππου, Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του ΕΟΦ, υπογράμμισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να καταγραφούν τα

προβλήματα και οι παθογένειες του συστήματος. Όπως τόνισε: «Οποιαδήποτε θεσμική παρέμβαση και να γίνεται, αν δεν συνοδεύεται από το κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης και μόρφωσης του πληθυσμού δε θα είναι επιτυχής». Πρόσθεσε, ότι η επιστήμη έχει σημειώσει σημαντική εξέλιξη στον τομέα της καινοτομίας των φαρμάκων και μίλησε για την ανάγκη συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης.

Η Χαρά Κανή, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων ΕΟΠΥΥ τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστούν τρία πράγματα: η πρόσβαση του ασθενούς σε νέα φάρμακα, η διαθεσιμότητα των φαρμάκων και η βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. «Σαφώς υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα, όμως η Ελλάδα είναι μία χώρα που οι ασθενείς έχουν πρόσβαση. Μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις με καλό έλεγχο της συνταγογράφησης».

Τον λόγο πήρε και ο Σωκράτης Γουρλής, Σύμβουλος Διοίκησης & Μέλος ΔΣ Ομίλου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ που χαρακτήρισε καλό το σύστημα δημόσιας ασφάλισης, ωστόσο επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα αποσυμφορήσει τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. «Ο Έλληνας εξεταζόμενος δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από έναν Γερμανό ή έναν Γάλλο ασθενή. Δεν υστερεί πουθενά, έχουμε τεχνολογία αιχμής», σχολίασε.

Τέλος, η Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, Σύμβουλος Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας επικεντρώθηκε στη δέσμευση της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας για ενίσχυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας που αποτελεί έναν από τους σημαντικούς οικονομικούς κλάδους της χώρας μας.