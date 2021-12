«Υγεία πάνω απ’ όλα»: Η συμβολή των ιδιωτών παρόχων Υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Των Δ.Πανανού και Θ.Μωριάτη

Η συμβολή των ιδιωτών παρόχων Υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας και ο ρόλος τους την επόμενη μέρα βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του δεύτερου πάνελ της Ημερίδας «Υγεία πάνω απ’ όλα – 2021» που πραγματοποιείται από τη Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο δεύτερο πάνελ με εισηγήτρια τη Θεανώ Καρποδίνη, διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, συμμετείχαν ο Γιάννης Βάλβης, Επικεφαλής Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου HHG, η Αργυρή Βαγιωνά, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΕ, ο Θεόδωρος Χαμακιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών, Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ο Γεώργιος Στυλιανίδης MD, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Ομίλου Βιοιατρικής, ο Βασίλειος Σιούλας, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου, Διευθυντής Ά Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας ΜΗΤΕΡΑ, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης έκανε ο δημοσιογράφος και διευθυντής του Real fm, Γιώργος Χουδαλάκης.

Στην εισήγηση της η Θεανώ Καρποδίνη μιλώντας για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης είπε χαρακτηριστικά ότι «το ΕΣΥ δοκιμάστηκε, πιέστηκε και μάτωσε. Είδαμε πολύ πιο εξελιγμένες χώρες στο σύστημα υγείας να επιλέγουν ποιους ασθενείς θα διασώσουν, στη χώρα μας αυτό δεν το είδαμε. Για κάθε δημόσια δομή που μετατρεπόταν σε δομή Covid-19 άνοιγε μία ιδιωτική δομή που ερχόταν να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Πραγματικά λειτουργήσαμε με τεράστια σύμπνοια και συνεργασία».

Η κυρία Καρποδίνη σχολίασε ότι ζήτησε ο ΕΟΠΥΥ το πήρε. Σήμερα, η πολιτεία προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτή την κοινωνία. «Δεν έχουμε την πολυτέλεια του lockdown. Ο κίνδυνος είναι ακόμα μπροστά μας να φτάσουμε στα όρια μας. Ωστόσο, υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός, είμαστε έτοιμοι πια και οι ιδιώτες είναι εκεί για να βοηθήσουν όπου χρειαστεί και σε ότι αφορά στη διαχείριση της Covid-19 και στις υπόλοιπες δομές. Προσωπικά δεν έχω εισπράξει από κανέναν καμία αρνητική απάντηση. Ότι μπορούν το προσφέρουν, ότι ζητήσαμε με διάλογο και σωστή συνεργασία βρήκαμε τον τρόπο να μας το προσφέρουν. Έβαλε πλάτη όλο το σύστημα παρόχων υγείας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε».

Η Αργυρή Βαγιωνά, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΕ μίλησε για την αποκατάσταση ενός ασθενούς με Covid-19 που περιλαμβάνει κλειστή νοσηλεία και ειδική φροντίδα από εξειδικευμένους γιατρούς. «Ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει πολλές εβδομάδες σε ΜΕΘ, περνάνε εβδομάδες εντατικής λογοθεραπείας σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα. Πόσοι από αυτούς που μπήκαν στις ΜΕΘ μπόρεσαν να πάνε απευθείας σπίτι και πόσοι χρειάστηκαν εβδομάδες αποκατάστασης. Είναι πολύ σημαντικό», σχολίασε.

«Η αντίδραση μας κρίνεται απολύτως επαρκής. Σταθήκαμε στο πλάι της ελληνικής πολιτείας και του Έλληνα ασθενή. Από την πρώτη στιγμή είχαμε πάρα πολλές συναντήσεις στο υπουργείο υγείας, κάναμε εξαιρετικές συναντήσεις και δόθηκαν άμεσα από τις ιδιωτικές κλινικές 25 κρεβάτια ΜΕΘ. Φτάσαμε στο μνημόνιο που έχουμε με τον ΕΟΠΥΥ να έχουμε συνολικά 45 κρεβάτια. Αυτά τα κρεβάτια έφτασαν στο νούμερο 140. Είναι περίπου το 70% των κλινών ΜΕΘ στον ιδιωτικό τομέα. Τον Μάρτιο του 2021 φτάσαμε τις 175 κλίνες ΜΕΘ για non Covid-19 περιστατικά, αλλά ακόμα και για Covid-19 περιπτώσεις. Και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας είναι σαφώς πολύ κουρασμένος», επισήμανε από την πλευρά του ο Θεόδωρος Χαμακιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών, Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Ο Γιάννης Βάλβης, Επικεφαλής Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου HHG, σημείωσε ότι «οφείλουμε πλέον να παρακολουθούμε την εξέλιξη της πανδημίας, αυτό το έχουμε μάθει. Η χωρητικότητα είναι από τους βασικούς πυλώνες που μελετώνται και αποτελεί βασική προτεραιότητα. Το να μπορείς να αντέξεις σε εξωγενές στρες είναι βασικό συστατικό ενός συστήματος υγείας. Ένα χαρακτηριστικό σημαντικό, είναι η αύξηση της χωρητικότητας εντός και εκτός των νοσοκομείων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι εθνικό μας καθήκον να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα των αναγκών. Όλοι εκπαιδευόμαστε μέσα από την πανδημία . έχει αλλάξει η προσέγγιση των ασθενών ως προς την υγεία τους. Ο ιδιωτικός τομέας ήρθε να απαντήσει με μια τέτοιου είδους ευελιξία. Θα αντέξουμε, το εθνικό σύστημα υγείας είναι εδώ».

Για τη συμμετοχή του Ομίλου Βιοιατρικής στη διαχείριση του κρίσης που δημιούργησε η πανδημία μίλησε από την πλευρά του ο Γιώργος Στυλιανίδης, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Ομίλου Βιοιατρικής. «Το καλοκαίρι του 2020 δημιουργήσαμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ομάδες και εργαστήρια ώστε να γίνονται τα απαραίτητα τεστ σε τουριστικές περιοχές και μονάδες. Αυτό έγινε και 2021. Η επανεκκίνηση της κρουαζιέρας είναι ένα ευαίσθητο και δύσκολο κομμάτι του τουρισμού. Το πρώτο λιμάνι που ξεκίνησε η κρουαζιέρα στην Ευρώπη ήταν ο Πειραιάς με πάνω από 200.000 τεστ που διενεργήθηκαν στο λιμάνι».

Τέλος τον λόγο πήρε και ο Βασίλειος Σιούλας, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου και Διευθυντής Ά Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας ΜΗΤΕΡΑ, ο οποίος μίλησε για τη γυναικολογική υγεία την εποχή της πανδημίας. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει η έννοια των προληπτικών εξετάσεων. Ο καρκίνος έχεις τρεις πυλώνες: πρόληψη, θεραπεία και το μετά τη θεραπεία. Στην Aμερική υπολογίζεται ότι μειώθηκαν στο 60-90% οι προληπτικές εξετάσεις. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε 2,5 χιλιάδες θανάτους το χρόνο παραπάνω λόγω καρκίνου του μαστού». Παράλληλα, σχολίασε ότι «σε επίπεδο μητρότητας, πολλά ζευγάρια είχαν αγωνία για το αν θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγκυμοσύνη εν μέσω πανδημίας. Επιβαρύνονται ηλικιακά ως αποτέλεσμα και μειώνει τις πιθανότητες σύλληψης», ενώ ανέφερε επιτακτικό τον εμβολιασμό των εγκύων γυναικών».