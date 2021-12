“Υγεία πάνω απ’ όλα” – Πλεύρης: Με τα στατιστικά που έχουμε, περιμένουμε αποκλιμάκωση – Καμία σκέψη για lockdown

Tων Δ. Πανανού και Θ. Μωριάτη

Εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη αναφορικά με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα στον τομέα της υγείας και της αντιμετώπισης της πανδημίας παραχώρησε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης στον εκδότη και Διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο της ημερίδας που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερωτηθείς σχετικά με την επικινδυνότητα της νέας μετάλλαξης «Όμικρον» ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι «μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα έχουμε πιο ασφαλή δεδομένα. Μέχρι τώρα στην χώρα μας και στην Ευρώπη επικρατεί η Δέλτα».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι το τέταρτο πανδημικό κύμα δείχνει να έχει μία σταθεροποίηση στα κρούσματα, ωστόσο η πίεση στο σύστημα είναι μεγάλη. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη όμως με τις κινήσεις μας θεωρούμε ότι διαχειριζόμαστε μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για λοκντάουν και η κοινωνία θα λειτουργήσει κανονικά, καθώς όπως είπε «με τα στατιστικά που έχουμε περιμένουμε την αποκλιμάκωση».

Στη συνέχεια ερωτηθείς σχετικά με τα νέα μέτρα και την υποχρεωτικότητα σχολίασε ότι «πριν τον Σεπτέμβριο η φιλοσοφία μας ήταν γενικά περιοριστικά μέτρα. Στη συνέχεια όμως η λογική μας εστιάζεται σε περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους. Είδαμε που έχουμε το πρόβλημα, κυρίως στους ανθρώπους άνω των 60 ετών. Η υποχρεωτικότητα είναι ένα αρκετά δύσκολο μέτρο. Δεν έχουμε κλείσει εβδομάδα και έχουμε κοντά στους 80.000 που έχουν κλείσει ραντεβού. Μέσα σε τρεις μήνες έχουμε ξεπεράσει τις 800.000 ραντεβού. Δείχνει ότι τα νέα μέτρα έχουν αποτέλεσμα. Αν ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί όπως πάνε θα πιάσουμε τους μέσους όρους της ΕΕ».

Ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι θα επικρατήσει η Όμικρον αλλά πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ως ένα βαθμό καλύπτεται από τα εμβόλια. «Ελπίζουμε η πανδημία κάποια στιγμή να μας εκπλήξει και θετικά όχι μόνο αρνητικά και να μην αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα».

Σχετικά με το χθεσινό συμβούλιο των υπουργών, ο Έλληνας υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη συζήτηση που έγινε για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και το γεγονός ότι πολλές χώρες επιθυμούν τους 12 μήνες για τη λήξη τους και εμείς τους 9 μήνες καθώς θεωρούμε ότι οι 12 μήνες είναι ήδη μεγάλο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση επιθυμούμε και σε επίπεδο ΕΕ, να έχουμε όσο το δυνατόν πιο κοινές αποφάσεις γίνεται ακόμα και στα μέτρα υποχρεωτικότητας».

Ερωτηθείς από τον Νίκο Χατζηνικολάου για το μέλλον, την περίοδο μετά την πανδημία, ο Θάνος Πλεύρης επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντική η οικοδόμηση του νέου ΕΣΥ. «Διαθέτουμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, θέλουμε οι πόροι να οδηγηθούν ώστε να έχουμε καλύτερες υποδομές. Φαίνεται ότι το ΕΣΥ πλέον δεν είναι ελκυστικό. Από το ιατρικό προσωπικό, πολλοί έχουν οδηγηθεί στο εξωτερικό. Εξετάζουμε τη δυνατότητα οι γιατροί του ΕΣΥ να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και στο ιδιωτικό τομέα αλλά και αντιστρόφως».

Σχετικά με τους ιδιώτες παρόχους σχολίασε ότι «θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι αρκετά ποιοτικοί ώστε να συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, μίλησε για αυτονομία της Ευρώπης στον τομέα της παραγωγής φαρμάκων, εξορθολογισμό του clawback, έλεγχο της κατανάλωση των φαρμάκων και της συνταγογράφησης που θα γίνει με τον ψηφιακό προφίλ του ασθενούς.

Αναφορικά με τον ΕΟΠΥΥ ο υπουργός Υγείας είπε ότι υπάρχει για να εξυπηρετεί τον ασφαλισμένο και όχι τους παρόχους, οι οποίοι θα αποζημιώνονται ανάλογα με την ποιότητα την οποία προσφέρουν. «Προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον ιδιωτικό τομέα και ζητάμε τη στήριξή του» και αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός χάρτη υγείας που θα δείχνει που υπάρχουν ανάγκες στον τομέα της υγείας, κενά στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας. «Θα ενισχύσουμε το σύστημα και με προσωπικό και με υποδομές. Θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους ιδιώτες γιατρούς, ώστε να παρέχουμε πλήρη ιατρική κάλυψη».

Τέλος, ο κ. Πλεύρης είπε ότι «έχουμε εξασφαλίσει 250 εκατομμύρια ευρώ που θέλουμε να δώσουμε ένα θετικό πρόσημο στο clawback. Ήδη γίνεται και θεωρούμε ότι είναι πολύ επιτυχημένο μοντέλο. Η αυτονομία της Ευρώπης στο κομμάτι των φαρμάκων, θα πρέπει να συνδυαστεί και με πόρους. Είναι λυπηρό ότι στη χώρα μας δεν έχουμε εργοστάσιο που να παράγει εμβόλια. Πρέπει να στηρίξουμε τις παραγωγικές μονάδες».