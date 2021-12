Υγεία πάνω απ’ όλα 2021: Οι τοποθετήσεις Πλεύρη, Μόσιαλου, Kluge και Δημόπουλου στην ημερίδα

Tων Δ. Πανανού και Θ. Μωριάτη

Τα διδάγματα από τη διαχείριση της πανδημίας, οι προκλήσεις στη μετά Covid-19 εποχή, η ακτινογραφία του νέου ΕΣΥ, οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας και οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας για την αντιμετώπιση διαδεδομένων παθήσεων και σοβαρών ασθενειών βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της ημερίδας “Υγεία πάνω απ’ όλα” που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι διακεκριμένοι επιστήμονες και στελέχη φορέων και επιχειρήσεων του κλάδου απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα με δύσκολες απαντήσεις για το μέλλον.

Το άνοιγμα των εργασιών κήρυξε πριν λίγο ο Νίκος Χατζηνικολάου, εκδότης και Διευθυντής της Realnews, σημειώνοντας ότι «δυο χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και ο πλανήτης βρίσκεται εν μέσω πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που έχει φέρει αναταράξεις στην οικονομία και την κοινωνία. Δοκιμάζονται οι αντοχές όλων μας και καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων». Στη συνέχεια ο κ. Χατζηνικολάου ανέφερε ότι στη σημερινή Ημερίδα Υγεία 2021 συμμετέχουν όλοι οι πρωταγωνιστές στη διαχείριση της πανδημικής κρίσης.

Χαιρετισμό απηύθυνε πρώτος, μέσω βίντεο, ο Dr. Hans Henri P. Kluge, Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, ο οποίος είπε ότι χωρίς υγείας δεν υπάρχει κοινωνία ούτε οικονομία. «Η ανάπτυξη έχει να κάνει με την υγεία. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να ξεπεράσουμε την πανδημία και αυτό το ταξίδι δεν είναι εύκολο. Έχουμε όμως εργαλεία να καταπολεμήσουμε την πανδημία και αυτά είναι μεταξύ άλλων τα εμβόλια. Η πανδημική κρίση άλλαξε τα δεδομένα. Είμαστε δεσμευμένοι όμως να συνεργαστούμε χέρι χέρι», είπε ο Dr. Hans Henri P. Kluge και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Στη συνέχεια την έναρξη της Ημερίδας κήρυξε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνονται παράλληλες δράσεις στον τομέα της υγείας με γνώμονα τι θα γίνεται μετά την πανδημία. Τι εθνικό σύστημα θα έχουμε μετά την πανδημία, και ποιές δράσεις θα πρέπει να αναλάβουμε για μία καλύτερη παροχή του συστήματος υγείας για τους πολίτες; «Είναι αλήθεια ότι η ανθρωπότητα δεν φάνηκε να είναι έτοιμη για μία τέτοια πανδημία», σημείωσε ο κ. Πλεύρης σχολιάζοντας ότι η Ε.Ε. μετά την αρχική καθυστέρηση έδειξε ότι λειτούργησε με γνώμονα μία αλληλεγγύη. «Τα εθνικά κράτη υποχώρησαν ώστε να υπάρξει μία αλληλεγγύη σε όλα τα κράτη μέλη. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα χωρών που προσφέρει ανιδιοτελώς σε τρίτες χώρες εμβόλια. Μέσα από την πανδημία βρισκόμαστε στις επόμενες προκλήσεις, την ολοκλήρωση εμβολιαστικής κάλυψης –στις επόμενες ημέρες θα έχουμε πιο καθαρά δεδομένα- γι’ αυτό και προχωρήσαμε σε κάποια μέτρα που δεν είναι ευχάριστα ειδικά για τους 60+ πολίτες».

Όπως σημείωσε ο κ. Πλεύρης, χθες στο συμβούλιου υγείας έγιναν πολλές και σημαντικές συζητήσεις. Συζητήθηκε μεταξύ άλλων η λήξη των πιστοποιητικών εμβολιασμού από τις χώρες που πρότειναν άλλες το 12μηνο και κάποιες άλλες το 9μηνο –όπως είμαστε εμείς.

Παράλληλα ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για τον εξορθολογισμό των clawback που ήδη ξεκίνησαν. «Να δίνουμε στους ασθενείς μας τα καινοτόμα φάρμακα και τις θεραπείες που χρειάζονται», είπε, «με γνώμονα την ποιότητα στο κομμάτι των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο ΕΟΠΥΥ θα είναι γνήσιος ασφαλιστικός φορέας που δε θα συμβάλλεται με όλους τους παρόχους αλλά με αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες. Το νέο ΕΣΥ, και οι μεταρρυθμίσεις, έχουν να κάνουν με έναν χάρτη που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών και ασθενών και αντίστοιχα θα πάμε σε νέες σχέσεις, δεδομένου ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν πολλά χρήματα που μπορούν να δοθούν».

Επιπρόσθετα ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι «ενισχύουμε το σύστημα υγείας, το οποίο έχει φτάσει στα όρια του. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα, άλλα σήμερα έχουμε το 74% να έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση, άρα δεν μπορεί να μιλάμε για να κανένα κλείσιμο της κοινωνίας, αλλά μόνο για ενίσχυση του συστήματος υγείας. Ο μόνος τρόπος και ο πιο ασφαλής τρόπος για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι το εμβόλιο».

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας και Εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε Διεθνείς Οργανισμούς. O κ. Μόσιαλος τόνισε ότι δε θα πρέπει να υπάρξει ανησυχία από τις σημερινές μελέτες που είδαν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν ότι η «Όμικρον» αντιστέκεται στα εμβόλια. Στη συνέχεια έκανε έναν παραλληλισμό με τη Σουηδία τονίζοντας ότι οι τομείς που κρίνουν το πως μπορεί να αντιμετωπίσει μία χώρα την πανδημία βασίζονται στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας, τα δημογραφικά και υγειονομικά δεδομένα, τις δομές και την οικονομία.

Ο κ. Μόσιαλος κάλεσε την κυβέρνηση και τους υπουργούς «να ενισχύσουν τον ΕΟΔΥ, τον οργανισμό-θεσμό αρχιάτρων ο οποίος καταργήθηκε υπό το βάρος παλαιότερων σφαλμάτων», όπως είπε.

«Το αν θα μπορέσουμε να έχουμε λιγότερους θανάτους θα το δούμε στο τέλος της πανδημίας. Η θνητότητα στους άνω των 50 είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο ιός έχει προτίμηση σε συγκεκριμένες ομάδες. Το 22,3% των Ελλήνων είναι άνω των 65 ετών, ενώ στην Τουρκία είναι 9%. Ελπίζω να πετύχουν τα μέτρα και να εμβολιαστεί η πλειονότητα των άνω των 60 και να μην χρειαστεί να πάρει η κυβέρνηση δυσμενή μέτρα. Τηρούμε καλύτερα τα μέτρα από τους Ισραηλινούς, εάν κοιτάξουμε τα δεδομένα. Δεν είμαστε από τις χειρότερες χώρες σε σχέση με τα αποτελέσματα που είχαμε ως τώρα», κατέληξε.

Τέλος, χαιρετισμός απηύθυνε και ο Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Kαθηγητής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Πρύτανης ΕΚΠΑ. «Η χώρα μας βιώνει μία δύσκολη κρίση και περίοδο λόγω της πανδημίας. Με συγκεκριμένες και εξειδικευμένες δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας το ΕΚΠΑ. Δεδομένα, και μοντέλα αντιμετώπισης θα αποτελέσουν σημαντικά όπλα στη μάχη κατά της πανδημίας. Απαιτείται εθνική συνεννόηση για την οργάνωση και αναβάθμιση της δημόσιας υγείας. Ο ρόλος του πανεπιστημίου είναι κομβικός. Συνεισφέρει ενεργά και στην εμβολιαστική καμπάνια. Η πανδημία κατέστησε σαφή την αξία της Δημόσιας Υγείας. Το ΕΚΠΑ αποτέλεσε αρωγό στη δημόσια υγεία και στην καινοτομία».