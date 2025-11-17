Την πιο κρίσιμη μάχη του δίνει ο 18χρονος Μάριος – «Κάθε ευχή είναι ένα λιθαράκι για να τα καταφέρουμε»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μάριος μεταμόσχευση

Την πιο κρίσιμη μάχη της ζωής του δίνει ο 18χρονος Μάριος, ο οποίος πέταξε με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας για το Τορίνο.

Ο 18χρονος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών πάσχει από ένα σπάνιο σύνδρομο και τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο Τορίνο θα δώσει τη μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί «μαμά, όλα θα πάνε τέλεια. Μην φοβάσαι».

«Αισθάνομαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που όλοι οι άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει τον Μάριο. Μέχρι και μια ευχή “να πάει καλά ο Μάριος” είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λιθαράκι στο να τα καταφέρουμε. Είναι για τον ίδιο τον Μάριο. Παρότι δεν το καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται έξω, σίγουρα ξέρω ότι του δίνει δύναμη, αλλά δίνει και πάρα πολλή δύναμη και σε εμάς», ανέφερε στο ΕΡΤnews ο αδελφός του Μάριου, Βασίλης.

Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, σημειώνει πως «η διαδικασία της μεταμόσχευσης είναι πολυσύνθετη, πολύπλοκη διαδικασία που θέλει ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων που πρέπει να συντονιστούν όλες για να μπορεί να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα».

«Είμαστε ευτυχείς που έχουμε αυτή τη διακρατική συμφωνία με την Ιταλία μέσω της οποίας μπορούμε να δώσουμε ευκαιρία ζωής σε παιδιά ή ενήλικες με δύσκολα περιστατικά που δεν γίνονται δεκτά από τα ελληνικά μεταμοσχευτικά κέντρα και χρειάζονται επειγόντως μια μεταμόσχευση ήπατος για να σωθούν», τονίζει ο πρόεδρος του εθνικού οργανισμού μεταμοσχεύσεων, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Μάριος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί ήλπιζαν σε ένα θαύμα να γίνει δεκτός στο ειδικό κέντρο στο Τορίνο και από εκεί και πέρα να βρεθεί συμβατό μόσχευμα.

Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille. Το κύριο πρόβλημα ήταν στο ήπαρ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα για τον Μάριο, βρίσκεται όμως σε υψηλή προτεραιότητα.

 

