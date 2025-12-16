Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στο Νέο Ψυχικό – Πώς την έπεισαν να τους παραδώσει κοσμήματα

  • Θύμα απάτης έπεσε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Νέο Ψυχικό, όταν δράστης προσποιούμενος τον γνωστό συγγενικού της προσώπου της αφαίρεσε κοσμήματα.
  • Για την υπόθεση συνελήφθη το πρωί της 12ης Δεκεμβρίου ένας 41χρονος, κατηγορούμενος για απάτες και διακεκριμένες κλοπές, ενώ αναζητείται και συνεργός του.
  • Ο 41χρονος, με τη συνδρομή έτερης γυναίκας, την έπεισε να του παραδώσει κοσμήματα ως αντίτιμο πληρωμής παραβόλου στο Δήμο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, ο ρουχισμός του και το όχημα που χρησιμοποίησε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Θύμα απάτης από έναν δράστη, ο οποίος της αφαίρεσε κοσμήματα, προσποιούμενος τον γνωστό συγγενικού της προσώπου, έπεσε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Νέο Ψυχικό.

Για την υπόθεση συνελήφθη το πρωί της 12ης Δεκεμβρίου ένας 41χρονος, κατηγορούμενο   για απάτες και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία ενώ αναζητείται και συνεργός του.

Την υπόθεση εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες της 9-12-2025, ο 41χρονος, με τη συνδρομή έτερης γυναίκας, προσέγγισε με όχημα οικία ηλικιωμένης στο Νέο Ψυχικό όπου προσποιούμενος τον γνωστό συγγενικό της προσώπου, την έπεισε να του παραδώσει κοσμήματα ως αντίτιμο πληρωμής παραβόλου στο Δήμο.

Στη συνέχεια ο 41χρονος διέφυγε ενώ η παθούσα ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού, όπου οι αστυνομικοί μετά από προανάκριση ταυτοποίησαν τον 41χρονο ως δράστη και τον εντόπισαν πρωινές ώρες της 12-12-2025.

Στην κατοχή του 41χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα καθώς και ο ρουχισμός που έφερε κατά τη διάπραξη της απάτης, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα με το οποίο μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

21:17 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

