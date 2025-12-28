Θρίλερ στις Σέρρες: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου πυροσβέστη

Συνεχίζονται σήμερα (28/12) για πέμπτη ημέρα οι έρευνες για τον 45χρονο διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, στις Σέρρες, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της Τρίτης, όταν και έφυγε από το σπίτι του και δεν επέστρεψε ποτέ.

Ο ΟΦΚΑΘ (Ορειβατικός Φυσιολατρικός Κατασκηνωτικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης) με πρόεδρο τον Χρήστο Ράμμο, προχώρησε στην ενημέρωση για την εξέλιξη των ερευνών, μέσω social media.

Όπως γράφει, το Σάββατο συμμετείχαν στις έρευνες οκτώ μέλη του ΟΦΚΑΘ , δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, καθώς και η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή.

Σήμερα ξεκινά η επέκταση των ερευνών στο όρος Κρούσσια, καθώς και στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξαντληθεί κάθε πιθανό σενάριο.

Η ανάρτηση του ΟΦΚΑΘ

«Κλείσαμε 4 ημέρες ερευνών στο όρος Μπέλλες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου απο τα Άνω Πορόϊα Σερρών.

Και σήμερα 8 εθελοντές μας μαζί με 2 Ε.Μ.Α.Κ. την Ε.ΜΟ.Δ.Ε, Π.Υ Σερρών και την Ομοσπονδιακή Θηροφύλακη με 3 Drone, θερμική κάμερα και οχήματα 4χ4 σάρωσαν για πολλοστή φορά την περιοχή απο Άνω Πορόϊα μέχρι Πετριτσι στην κορυφογραμμή στα σύνορα με Βουλγαρία.

Δυστυχώς τα αποτελέσματα και σήμερα ήταν αρνητικά. Θερμή παράκληση σταματήστε να διαβάζετε “μπαρούφες” απο διαφορά σαιτ και μην κάνετε σχόλια που μόνο κακό κάνουν πρώτα στην οικογένεια και μετα σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς.

Αύριο οι έρευνες θα συνεχιστούν και στο Όρος Κρούσσια οπως και στην Λίμνη Κερκίνη.

Σας ευχαριστούμε για την συμπαράσταση σας.

Συνεχίζουμε».