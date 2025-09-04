Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του μετρό στην επέκταση της Καλαμαριάς

Ξεκινούν από το μεσημέρι τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση της Καλαμαριάς του μετρό Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.

Ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί ο ακριβής χρόνος της διακοπής των δρομολογίων του μετρό.

«Θα μπει το τρένο στη γραμμή για να αρχίσουμε κάποιες δοκιμαστικές μετακινήσεις με πολύ χαμηλή ταχύτητα σε πρώτη φάση, όπως είχε γίνει και στη βασική γραμμή. Πρώτα θα δοκιμαστεί η γραμμή σε εκείνο το μήκος της και στη συνέχεια θα χρειαστεί να γίνει η ενσωμάτωση της γραμμής της Καλαμαριάς στη βασική γραμμή, η οποία απαιτεί να διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για ένα διάστημα. Έχουμε συνεννοηθεί με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, ότι στο διάστημα αυτό θα δούμε και το ζήτημα των δημοσίων συγκοινωνιών ώστε να αναπληρώσουν τις χαμένες μετακινήσεις λόγω τη διακοπής του μετρό», σημείωσε ο κ. Ταχιάος.