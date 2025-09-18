Θεσσαλονίκη: Βιολοντσέλο έκανε check-in σε πτήση για Βιέννη και… επέλεξε θέση στο παράθυρο

Ξημερώματα Παρασκευής και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» καταφθάνουν σταδιακά ταξιδιώτες με ασυνήθιστο σχήμα αποσκευών. Οι μεταξύ τους συζητήσεις γίνονται στην ελληνική γλώσσα, αλλά με ορολογία που καταλαβαίνουν σε απόλυτο ποσοστό λίγοι. «Κοντσερτίνο», «τούτι», «μπιζ» είναι μόνο κάποιες από τις λέξεις που ακούγονται φευγαλέα και μοιάζουν ακατανόητες στους υπόλοιπους που βρίσκονται στην αίθουσα αναχωρήσεων.

Κατευθύνονται όλοι προς την ίδια πύλη επιβίβασης, όπου το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ρωτά ευγενικά τους επιβάτες, αν θα μπορούσαν να παραδώσουν τη χειραποσκευή τους και να την παραλάβουν κατά την άφιξη στον προορισμό τους μαζί με τις μεγαλύτερες αποσκευές. Ο λόγος είναι πως πιθανότατα θα δυσκολευτούν να βρουν χώρο στα ντουλάπια της καμπίνας.

Λίγα λεπτά μετά, μπαίνοντας στο αεροσκάφος, παρατηρείται ότι από τη μέση και πίσω, τις (προνομιακές για αρκετούς) θέσεις – παράθυρο, έχουν καταλάβει ογκώδη βιολοντσέλα, των οποίων οι ιδιοκτήτες φρόντισαν να τους περάσουν τη ζώνη ασφαλείας πριν καν τους το υποδείξουν οι αεροσυνοδοί. Μικρότερα όργανα, όπως βιολιά, κλαρινέτα και τρομπέτες, ταξιδεύουν στα ντουλαπάκια πάνω από τις θέσεις, ενώ η άρπα, το κοντραμπάσο και κάποια κρουστά «επιλέγουν» πάντα το ταξίδι οδικώς και για τον λόγο αυτό είχαν αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη λίγες μέρες νωρίτερα.

Προορισμός της πτήσης είναι η Αυστρία και το αεροδρόμιο Schwechat της Βιέννης, όπως ανακοινώνει ο πιλότος. Ο ίδιος, εκ μέρους του πληρώματος, ενημερώνει τους επιβάτες ότι το αεροπλάνο μεταφέρει την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ), που πρόκειται να εμφανιστεί στη θρυλική αίθουσα συναυλιών Musikverein.

Ο κόσμος αντιδρά με χειροκροτήματα και ενθουσιασμό. «Ώστε λοιπόν είστε διάσημοι! Μόνο διάσημοι μουσικοί παίζουν στη Musikverein!», ακούγεται να λέει μια κυρία στα αγγλικά, στο μέλος της ΚΟΘ που κάθεται δίπλα της.

Μετά το διάρκειας περίπου δύο ωρών ταξίδι και αφού οι περισσότεροι μουσικοί επανενώνονται με τα όργανά τους, επιβιβάζονται σε λεωφορεία που τους οδηγούν στο Hotel Am Konzerthaus. Ένα ξενοδοχείο που συχνά φιλοξενεί ορχήστρες, σε κοντινή απόσταση από τις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, προσφέροντας ό,τι χρειάζονται για την παραμονή τους.

Την επόμενη μέρα, το σημείο συνάντησης είναι στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία, για τη γενική δοκιμή. Κοντεύοντας, βλέπει κανείς την οδό Dumbastraße και νιώθει εθνική υπερηφάνεια, καθώς φέρει το όνομα του ελληνικής καταγωγής (από τη Βλάστη Κοζάνης) αυστριακού ευεργέτη Νικόλαου Δούμπα (1830-1900), που συνέβαλε καθοριστικά στην κατασκευή της Musikverein.

Ακριβώς έξω από το κτίριο, στη βιτρίνα με τις προσεχείς συναυλίες, φιγουράρουν αφίσες μερικών από τις πιο διάσημες ορχήστρες του κόσμου και ανάμεσά τους εκείνη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, που με το ποικίλο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμά της είχε ήδη πείσει το κοινό, οδηγώντας σε περισσότερες από 1.200 προπωλήσεις εισιτηρίων.

Η είσοδος στην ιστορική αίθουσα της Musikverein προκαλεί δέος και εκπληρώνει το όνειρο των μουσικών, οι περισσότεροι από τους οποίους περνούν για πρώτη φορά το κατώφλι της ως εκτελεστές. Ανυπομονούν να διαπιστώσουν την ποιότητα του ήχου, την οποία όλοι χαρακτηρίζουν «κρυστάλλινη».

Η γενική δοκιμή διαρκεί τρεις ώρες, αλλά ο καθένας μπορεί να διακρίνει ότι, παρά την κούραση, επικρατεί ένα άψογο κλίμα συνεργασίας. Αυτό επισημαίνουν και στις δηλώσεις τους οι σολίστες που συμπράττουν με την ΚΟΘ, κάνοντας λόγο για μια «ασυνήθιστα δεμένη ορχήστρα, που θυμίζει οικογένεια».

Το δέσιμο και ο άψογος συντονισμός φάνηκε άλλωστε την επόμενη μέρα, όπου η ΚΟΘ μάγεψε το αυστριακό κοινό στη γεμάτη αίθουσα και δέχτηκε δυνατό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Το ταξίδι της επιστροφής έγινε με την ίδια διαδικασία, αλλά με πιο «βαριές», γεμάτες από εμπειρίες αποσκευές. Επόμενος προορισμός, στο πλαίσιο των δράσεων διεθνοποίησης και εξωστρέφειας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, που υλοποιείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι το Πάρνου και το Ταλίν της Εσθονίας στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, ενώ η …ιδιαίτερη αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ