Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν 15 άτομα που προχωρούσαν σε διαρρήξεις και κλοπές

Σύνοψη από το

  • Οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης εξιχνίασαν διαρρήξεις και κλοπές που τελέστηκαν πέρυσι, ταυτοποιώντας 15 εμπλεκόμενα πρόσωπα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες.
  • Πρόκειται για πέντε διαρρήξεις σπιτιών, μία διάρρηξη μοτοσικλέτας και μία καταστήματος, τρεις κλοπές σε καταστήματα και δύο κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης.
  • Η λεία των δραστών, από περιστατικά σε Παύλου Μελά και Τούμπας – Τριανδρίας, περιελάμβανε μετρητά 3.750 ευρώ, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.850 ευρώ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Διαρρήξεις και κλοπές που τελέστηκαν κατά το προηγούμενο έτος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης εξιχνίασαν οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές της πόλης, ταυτοποιώντας τα στοιχεία συνολικά 15 εμπλεκόμενων προσώπων, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες.

Πρόκειται για πέντε διαρρήξεις σπιτιών, μία διάρρηξη μοτοσικλέτας και μία καταστήματος, τρεις κλοπές σε καταστήματα και δύο κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, τα συγκεκριμένα περιστατικά καταγράφηκαν στις περιοχές Παύλου Μελά και Τούμπας – Τριανδρίας, με τη λεία των δραστών να περιλαμβάνει μετρητά ύψους 3.750 ευρώ, κοσμήματα, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία και προϊόντα- συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.850 ευρώ, ένα ποδήλατο και κάρτες τραπεζών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χωρίς καμία αξιοκρατική διαδικασία η τοποθέτηση γιατρών στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας Καρδίτσας

Ποια κίνηση στον αυχένα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για εγκεφαλικό – Τι να προσέχουμε

Αλλάζει η χρηματοοικονομική αγορά στα προϊόντα της και στη γλώσσα της-Τι πρέπει να γνωρίζετε

Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 5.100 δολαρίων ανά ουγγιά η τιμή του -Ποιοι είναι οι λόγοι εκτόξευσής του σύμφωνα με τους ειδι...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:14 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική, βρέχει καταρρακτωδώς – Στείλτε βίντεο και φωτογραφίες στο enikos.gr

Αγριεύει ξανά ο καιρός και ήδη έχει αρχίσει να βρέχει καταρρακτωδώς στην Αττική.  Με νέο έκτακ...
10:50 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: «Ιπτάμενη» λαμαρίνα από ψυγείο χτύπησε γυναίκα – Φωτογραφίες

Τυχερή στάθηκε μια γυναίκα την Κυριακή, 26/01, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν «ιπτάμενη» λαμαρί...
10:49 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού,  σύμφωνα με τα τελευταί...
10:44 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ακτοπλοϊκά δρομολόγια: Αλλαγές και ακυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων

Προβλήματα έχουν προκληθεί σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι