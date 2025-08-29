Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος με 22 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Πάνω από 22 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατείχε 31χρονος αλλοδαπός, που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για την δράση του και έπειτα από επιχείρησης τον εντόπισαν χθες βράδυ ενώ κινούνταν με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα του, οπότε και συνελήφθη.

Σε σπίτι που χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

21 δέματα ακατέργαστης κάνναβης

βάρους 22 κιλών και 361 γραμ.

800 πακέτα τσιγάρα που δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του ελληνικού Δημοσίου

Ο αλβανικής καταγωγής άνδρας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, όπως επίσης για παράβαση του τελωνειακού κώδικα.