Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι – Αφήνουν λουλούδια και κεριά στο «Δέντρο της Μνήμης»

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πραγματοποιείται αυτή την ώρα και στη Θεσσαλονίκη.

Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στο «Δέντρο της Μνήμης» στη Νέα Παραλία, προκειμένου να δηλώσουν την συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας με αίτημα να δοθεί άδεια για εκταφή της σορού του γιου του.

Οι συγκεντρωμένοι στο «Δέντρο της Μνήμης», το οποίο είναι αφιερωμένο στα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, κρατούν πλακάτ και πανό ζητώντας να δεχτεί η δικαιοσύνη το αίτημα του κ. Ρούτσι, όπως φαίνεται στο βίντεο του thestival.

Πολλοί, αφήνουν λουλούδια και ανάβουν κεριά στη μνήμη των 57 ψυχών που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σημειώνεται πως το μνημείο αποτελείται από ένα μεταλλικό δέντρο πάνω σε βράχο, με τα ονόματα των θυμάτων χαραγμένα σε 57 πεσμένα πουλιά στη βάση του. Το έργο φιλοτέχνησε η εικαστικός Μαρία Μανδάκη και αποκαλύφθηκε στις 2 Μαρτίου 2025.