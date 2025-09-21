Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι – Αφήνουν λουλούδια και κεριά στο «Δέντρο της Μνήμης»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι – Αφήνουν λουλούδια και κεριά στο «Δέντρο της Μνήμης»

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πραγματοποιείται αυτή την ώρα και στη Θεσσαλονίκη.

Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στο «Δέντρο της Μνήμης» στη Νέα Παραλία, προκειμένου να δηλώσουν την συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας με αίτημα να δοθεί άδεια για εκταφή της σορού του γιου του.

Οι συγκεντρωμένοι στο «Δέντρο της Μνήμης», το οποίο είναι αφιερωμένο στα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, κρατούν πλακάτ και πανό ζητώντας να δεχτεί η δικαιοσύνη το αίτημα του κ. Ρούτσι, όπως φαίνεται στο βίντεο του thestival.

Πολλοί, αφήνουν λουλούδια και ανάβουν κεριά στη μνήμη των 57 ψυχών που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σημειώνεται πως το μνημείο αποτελείται από ένα μεταλλικό δέντρο πάνω σε βράχο, με τα ονόματα των θυμάτων χαραγμένα σε 57 πεσμένα πουλιά στη βάση του. Το έργο φιλοτέχνησε η εικαστικός Μαρία Μανδάκη και αποκαλύφθηκε στις 2 Μαρτίου 2025.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι ενήλικες δεν κάνουν ποτέ σεξ – Νέα μελέτη δίνει τις απαντήσεις

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Πώς να επιλέξετε τα προϊόντα που όντως λειτουργούν για εσάς, σύμφωνα με οδοντιάτρους

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς

Από 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού με όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ στο 1566 – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την ντομάτα στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

22 – 28 Σεπτεμβρίου: Η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για το κάθε ζώδιο – Aναγνωρίστε τη δύναμη που έχετε
περισσότερα
19:34 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι – Δείτε εικόνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Σύνταγμα συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, πατέρ...
19:08 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Θήβα: Επίθεση με πέτρες σε αυτοκίνητα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας – Πέντε συλλήψεις

Σε πέντε συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για επ...
18:24 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε γήπεδο στο Ηράκλειο: Υπέκυψε στα εγκαύματά της και η 36χρονη Μαρία

Δεν τα κατάφερε η 36χρονη Μαρία, που είχε υποστεί βαριά εγκαύματα από την φωτιά που είχε ξεσπά...
18:08 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (21/9) σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο, στη Μαγν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος