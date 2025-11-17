Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 80χρονος που ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν σαν να έπεσε βόμβα»

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 80χρονος που ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν σαν να έπεσε βόμβα»

Ηλικιωμένος οδηγείται στη φυλακή μετά την καταδίκη του από το Αυτόφωρο, επειδή ανατίναξε με εμπρηστικό μηχανισμό το σπίτι του γιου του, προκαλώντας φωτιά και σοβαρές υλικές ζημιές. Το περιστατικό, το οποίο συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται να αποδίδεται σε οικογενειακές προστριβές. Μάλιστα, ο ίδιος είχε καταγγελθεί κι από τον άλλο του γιο για εμπρησμό, πριν από τουλάχιστον έναν μήνα.

Ο 80χρονος κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας πληγωμένος από τους γιους του. «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με τη γυναίκα και ιδρώσαμε», είπε στην απολογία του, αναφερόμενος στο σπίτι που ανατίναξε.

Προηγουμένως, κατέθεσε ο ένας του γιος, λέγοντας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι ο πατέρας του «θέλει να μας ελέγχει» και τόνισε ότι βρίσκεται σε απόγνωση. Εξεταζόμενη από το δικαστήριο, η νύφη του ανέφερε ότι την ώρα του εμπρησμού έλειπε με τον σύζυγό της (προηγούμενο μάρτυρα) από το σπίτι.

«Μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι καίγεται το σπίτι», κατέθεσε, ενώ περιγράφοντας τις ζημιές που προκάλεσε η φωτιά, είπε ότι «ήταν σαν να έπεσε βόμβα». Από την αποδεικτική διαδικασία δεν προέκυψε, πάντως, οι μεταξύ τους προστριβές να οφείλονται σε κληρονομικές διαφορές.

Ο ηλικιωμένος κρίθηκε ένοχος για εμπρησμό εκ προθέσεως και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και τριών μηνών, την οποία ούτε ανέστειλε ούτε μετέτρεψε. Αποφασίστηκε δε, η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, με αποτέλεσμα ο άνδρας να οδηγηθεί στη φυλακή.

12:47 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

