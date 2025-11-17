Απώλεια βάρους: Γυναίκα 29 ετών έχασε 109 κιλά με μία απλή καθημερινή συνήθεια – «Δεν πρόκειται για δίαιτα, αλλά για αλλαγή του τρόπου ζωής»

Μια 29χρονη γυναίκα κατάφερε να αλλάξει εντελώς τη ζωή της χάνοντας σχεδόν 109 κιλά μέσα σε λίγα χρόνια. Η ιστορία της ξεκινά από μια δύσκολη περίοδο όπου η συναισθηματική υπερφαγία οδήγησε σε σημαντική αύξηση βάρους, προδιαβήτη και κατάθλιψη. Αποφασισμένη να βελτιώσει την υγεία της, η Hager ξεκίνησε να τρέχει καθημερινά και να αλλάζει σταδιακά τη διατροφή της. «Νιώθω φανταστικά», εξομολογείται η ίδια μετά την απώλεια βάρους.

Από την συναισθηματική υπερφαγία σε έναν νέο τρόπο ζωής

Η Samantha Hager θυμάται ακριβώς τη στιγμή που αποφάσισε να χάσει βάρος και να βελτιώσει την υγεία της, αφού έφτασε να ζυγίζει σχεδόν τα 172 κιλά. Βρισκόταν σε ένα λούνα παρκ και ήθελε να ανέβει σε rollercoasters με τους δύο γιους του συζύγου της. Όμως, δεν χωρούσε σε καμία από τις διαδρομές. Συγκινήθηκε και θυμήθηκε τον πατέρα της, ο οποίος ήταν επίσης υπέρβαρος και ποτέ δεν μπορούσε να ανέβει μαζί της σε παιχνίδια όταν ήταν μικρή.

«Ξαφνικά το συνειδητοποίησα. Σκέφτηκα: “Τώρα είσαι εσύ αυτός ο γονιός και δεν θέλεις να γίνεις το ίδιο”», λέει η Hager, 29 ετών, που ζει στο Boise, Idaho. «Έτσι είπα ότι φτάνει πια». Από εκείνη τη στιγμή, άρχισε το τρέξιμο καθημερινά — μια δραστηριότητα που μισούσε, αλλά την επέλεξε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Ακούγεται παράδοξο, αλλά η Hager λέει ότι λειτούργησε για τη δυναμική και γεμάτη πείσμα προσωπικότητά της.

«Ήθελα να πιέσω πραγματικά τον εαυτό μου και να κάνω κάτι που δεν μου αρέσει, ώστε να μου θυμίζει πόσο μακριά έχω φτάσει», εξηγεί. «Απλά αποφάσισα να βγω έξω και να αρχίσω να τρέχω». Στην αρχή μπορούσε να τρέξει μόνο 30 δευτερόλεπτα, αλλά δήλωσε συμμετοχή σ’ έναν αγώνα 5Κ και από τότε έχει ολοκληρώσει πάνω από 200 αγώνες από τα τέλη του 2021.

Από τότε που ξεκίνησε, η Hager έχει χάσει σχεδόν 109 κιλά, χωρίς φάρμακα αδυνατίσματος ή χειρουργική επέμβαση. Τώρα ζυγίζει 63 κιλά, με φυσιολογικό Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) για το ύψος της (1,70 μ.). «Νιώθω φανταστικά», λέει η ίδια. «Είμαι χαρούμενη, έχω ενέργεια και νιώθω πιο δυνατή».

Η αύξηση του βάρους της Samantha Hager ξεκίνησε ξαφνικά και ανεξέλεγκτα

Η Hager ήταν αθλήτρια στο Λύκειο και λάτρευε το ποδήλατο και την πάλη, αλλά η ζωή της άλλαξε όταν η οικογένειά της μετακόμισε από το Λος Άντζελες στο Idaho και η νέα της σχολή δεν επέτρεπε σε γυναίκες να συμμετέχουν στην ομάδα πάλης.

Στη συνέχεια, η καλύτερή της φίλη πέθανε και ο σύντροφός της χώρισε μαζί της μέσω email. «Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα και άρχισα να τρώω πολύ ανθυγιεινά», θυμάται η Hager. «Σταμάτησα να σκέφτομαι το φαγητό ως καύσιμο και άρχισα να το βλέπω μόνο ως απόλαυση και ως έναν τρόπο να ξεχνώ πόσο λυπημένη ήμουν».

Κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και γλυκών. Όσο η Hager μεγάλωνε και ξεκινούσε την εργασία της, μια τυπική ημέρα περιλάμβανε ντόνατ για πρωινό, τεράστιες μερίδες υδατανθράκων για μεσημεριανό και πίτσα ή fast food για δείπνο. Αγαπάει το μαγείρεμα, αλλά λέει ότι «παραδόθηκε εντελώς σε αυτό». Εκτιμά ότι κατανάλωνε περίπου 4.000 θερμίδες ημερησίως.

Το μέγιστο βάρος της ήταν 172 κιλά στα τέλη του 2021. Ήταν προδιαβητική, κουρασμένη, καταθλιπτική και δεν μπορούσε να δέσει τα παπούτσια της, χωρίς να λαχανιάσει. «Πάντα ανησυχούσα όταν ανέβαινα ή κατέβαινα σκάλες. Σκέφτομαι, μήπως γλιστρήσω; Μήπως πέσω; Θα είμαι η παχιά που θα σπάσει την καρέκλα;», λέει η 29χρονη.

Η Hager γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της και τους δύο μικρούς γιους του στο μεγαλύτερο βάρος της. Το απογοητευτικό τους ταξίδι στο λούνα παρκ αποτέλεσε το έναυσμα για να αλλάξει τη ζωή της.

Τρέξιμο και διατροφή σαν δρομέας

Το πλάνο της Samantha Hager για να ξεκινήσει το τρέξιμο ήταν απλό: βγήκε έξω με ένα μπουκάλι νερό και άρχισε να τρέχει ανά διαστήματα.

Έτρεχε για 30 δευτερόλεπτα — όσο μπορούσε να αντέξει αρχικά — μετά περπατούσε για ένα λεπτό, ξαναέτρεχε 30 δευτερόλεπτα και επαναλάμβανε το μοτίβο για περίπου 1,6 χιλιόμετρα. «Στην αρχή έτρεχα γύρω από τη γειτονιά και πέθαινα από την κούραση», θυμάται η Hager. «Σιγά-σιγά όμως άρχισα να χτίζω αντοχή με τον χρόνο».

Καθώς ένιωθε πιο άνετα, αύξησε τη διάρκεια των διαστημάτων τρεξίματος και την απόσταση σε 3, 5 χιλιόμετρα και μετά 4,8 χιλιόμετρα. Τρεφόταν και προπονούνταν κάθε μέρα, αλλά οι αλλαγές στη διατροφή έπαιξαν επίσης καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της υγείας της.

Επίσης, η Hager άρχισε να διαβάζει για υγιεινές διατροφές και να μελετά τι τρώνε οι δρομείς για να τροφοδοτούν σωστά το σώμα τους, κάνοντας σταδιακές αλλαγές στη ρουτίνα της ώστε να ευθυγραμμιστεί με αυτές τις συνήθειες.

Όταν δελεαζόταν από ανθυγιεινά σνακ, έκανε στον εαυτό της μια απλή ερώτηση: «Θα το έτρωγε πραγματικά ένας δρομέας;». Απέφυγε όλα τα ανθυγιεινά σνακ και γέμισε το ψυγείο της με υγιεινές επιλογές που της αρέσουν, όπως αγγούρι και πιπεριές. Αντικατέστησε τα γλυκά με φρούτα για γλυκιά γεύση και ενέργεια, ενώ ξεκίνησε να πίνει περισσότερο νερό και τσάι μέσα στη μέρα.

Η διατροφή της Hager πλέον περιλαμβάνει σύνθετους υδατάνθρακες, πολλές λαχανικά και πολύ λίγο κρέας.

Ένα τυπικό ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Πρωινό: Ελληνικό γιαούρτι με φρούτα και ένα πρωτεϊνούχο muffin

Μεσημεριανό: Χορτοφαγικό γεύμα με φασόλια και λαχανικά με κάρυ

Δείπνο: Μελιτζάνες παρμεζάνα

Η απλή συνήθεια που την βοηθά να παραμένει συγκεντρωμένη στο στόχο της

Πρόκειται για την συνέπεια στην πλειονότητα των γευμάτων. «Αν χάσετε ένα γεύμα, δεν πρέπει να τα παρατήσετε γιατί αυτό είναι μόνο 1/365 της χρονιάς», λέει η Hager. «Κάθε γεύμα είναι μια ευκαιρία να τρώτε πιο υγιεινά. Κάνατε ένα λάθος; Δεν πειράζει».

Ακόμη και σε γενέθλια ή άλλες ειδικές περιστάσεις, τρώει ό,τι θέλει, γνωρίζοντας ότι η πλειονότητα της διατροφής της είναι υγιεινή. «Δεν πρόκειται για δίαιτα — είναι αλλαγή του τρόπου ζωής», λέει η γυναίκα.