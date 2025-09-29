Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει την 40χρονη – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση – ΒΙΝΤΕΟ

Καρέ καρέ από κάμερα ασφαλείας καταγράφηκε η στιγμή παράσυρσης της 40χρονης από αυτοκίνητο, το πρωί της Κυριακής (28/09), στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά), στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το ThessPost.gr, λίγο πριν τις 08:00 το πρωί η άτυχη γυναίκα επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, όταν το διερχόμενο αυτοκίνητο την χτυπάει και την ρίχνει αιμόφυρτη στο έδαφος.

Ο οδηγός παραμένει στο σημείο, και λίγη ώρα αργότερα καταφτάνουν δυνάμεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρουν τη γυναίκα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η 40χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση και φέρει πολλαπλά τραύματα με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.