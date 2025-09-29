Δύο γαϊδουράκια έσπασαν το ρεκόρ Γκίνες και έγραψαν ιστορία – Ο «γίγαντας» Derek και ο Bambou με τα «τεράστια» αυτιά του

Δύο γαϊδουράκια έσπασαν το ρεκόρ Γκίνες και έγραψαν ιστορία – Ο «γίγαντας» Derek και ο Bambou με τα «τεράστια» αυτιά του

Δύο γαϊδουράκια σε καταφύγιο ζώων στο Λίνκολνσαϊρ της Βρετανίας κατάφεραν να γράψουν ιστορία, καταρρίπτοντας παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες για το ύψος και το μήκος αυτιών, προκαλώντας έκπληξη και θαυμασμό σε όσους τα συναντούν.

Ο Dynamic Derek, ένας «ευγενικός γίγαντας» με ύψος 1,65 μ., ανακηρύχθηκε επίσημα ο ψηλότερος γάιδαρος στον κόσμο, ενώ ο συγκάτοικός του, Bambou, κατέκτησε τον τίτλο για τα μεγαλύτερα αυτιά που έχουν ποτέ καταγραφεί σε γάιδαρο, τα οποία φτάνουν τα εντυπωσιακά 33 εκατοστά, σύμφωνα με το BBC.

Και τα δύο ζώα φιλοξενούνται στο Radcliffe Donkey Sanctuary στο Huttoft, όπου ζουν δεκάδες διασωθέντα ιπποειδή.

«Κανείς δεν πιστεύει ότι είναι γάιδαρος – όλοι νομίζουν ότι είναι μουλάρι επειδή είναι τόσο μεγάλος», δήλωσε η ιδιοκτήτρια του καταφυγίου, Τρέισι Γκάρτον, αναφερόμενη στον Ντέρικ.


Παρά το τεράστιο μέγεθός του, ο Derek «δεν ξέρει ότι είναι μεγάλος – είναι πολύ τρυφερός και λατρεύει να είναι με τους ανθρώπους».

«Έχει πολύ, πολύ μακριά χνουδωτά αυτιά και είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο», τόνισε για τον Bambou.

Ο εθελοντής Μπιλ Τέμπλι, που εδώ και εννέα χρόνια φροντίζει τα ζώα του καταφυγίου, χαρακτήρισε εντυπωσιακό το γεγονός ότι δύο κάτοχοι παγκόσμιων ρεκόρ ζουν πλέον στον ίδιο στάβλο. Για τον Bambou είπε ότι είναι χαριτωμένος, αλλά «χαζός σαν δυο κοντές σανίδες».

«Είναι όμως καλό παιδί και πολύ ευχαριστημένος», συμπλήρωσε. Όσο για τον Derek, ανέφερε: «Κάνει ακριβώς ό,τι θέλει και τη γλιτώνει. Θα περάσει κυριολεκτικά μέσα από σένα και θα σε ρίξει κάτω, αλλά δεν το κάνει επίτηδες».

«Απλώς λατρεύω να είμαι μαζί τους», κατέληξε.

