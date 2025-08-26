Θεσσαλονίκη: Είχε μετατρέψει την αυλή του σπιτιού του σε… φυτεία – Εντοπίστηκαν 24 δενδρύλλια κάνναβης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Είχε μετατρέψει την αυλή του σπιτιού του σε… φυτεία – Εντοπίστηκαν 24 δενδρύλλια κάνναβης

Σε… φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης είχε μετατρέψει ένας άνδρας την αυλή του σπιτιού του, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του συγκεκριμένου άνδρα και εντόπισαν 24 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 150 – 210 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, βρήκαν μια συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 22 γραμμαρίων, μια συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης βάρους 154 γραμμαρίων και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

 

 

