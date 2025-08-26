Θεσσαλονίκη: Μπούκαραν σε αποθήκη από airbnb για να κλέψουν – Τραυμάτισαν με μαχαίρι τον υπεύθυνο του διαμερίσματος

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Μπούκαραν σε αποθήκη από airbnb για να κλέψουν – Τραυμάτισαν με μαχαίρι τον υπεύθυνο του διαμερίσματος

Χειροπέδες σε δύο άτομα, έναν 42χρονο από την Αλβανία και έναν 33χρονο ημεδαπό, προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής (24/08) οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Τα δύο άτομα εντοπίστηκαν από τον υπεύθυνο διαμερισμάτων airbnb, εντός αποθήκης οικοδομής, να έχουν αφαιρέσει ηλεκτρικές συσκευές και είδη υγιεινής. Μάλιστα, στην προσπάθεια του υπεύθυνου να τους αποτρέψει, τραυματίσθηκε από μαχαίρι που έφερε ο 42χρονος.

Από την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προέκυψε ότι οι δράστες σε προγενέστερο χρόνο αφαίρεσαν από το ειδικό κουτί κλειδιά διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και με αυτά απέκτησαν πρόσβαση στην αποθήκη.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

