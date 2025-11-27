Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο που παρενοχλούσε συστηματικά 39χρονη – Απείλησε την ίδια και τον σύζυγό της

Ένας 35χρονος από το Αφγανιστάν συνελήφθη χθες (26/11) το πρωί σε περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς κατηγορείται ότι παρενοχλούσε συστηματικά μία 39χρονη από το Ιράν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι ο 35χρονος παρενοχλούσε την 39χρονη, επιδιώκοντας επανειλημμένα με υβριστικό τρόπο την τέλεση γενετήσιων πράξεων. Μάλιστα την προηγούμενη ημέρα απείλησε τόσο τη δική της σωματική ακεραιότητα, όσο και του συζύγου της.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά εντόπισαν χθες το πρωί τον 35χρονο και του πέρασαν χειροπέδες.