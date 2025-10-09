Θεσσαλονίκη: 12χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Με τραύμα στο πόδι στο «Παπαγεωργίου»

Ένας 12χρονος μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (08/10) στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από παράσυρση από αυτοκίνητο.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 14.30 επί της οδού Σύρου, κάτω από τον Κήπο του Καλού, στα όρια των περιοχών Κάτω Τούμπα-Χαριλάου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι, σύμφωνα με τη voria.gr.

Προανάκριση για τα αίτια της παράσυρσης διενεργεί η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

