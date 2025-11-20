Θεσσαλία: Σε εφαρμογή ο ψηφιακός εντοπισμός παράνομης πώλησης ζώου – Η ανάρτηση για το πρώτο περιστατικό που τιμωρήθηκε

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΣΚΥΛΟΣ

Ο ψηφιακός εντοπισμός παράνομης πώλησης ζώου μπήκε σε εφαρμογή μετά από συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς με τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, οδηγώντας στην ταυτοποίηση ατόμου στη Θεσσαλία. Το άτομο είχε αναρτήσει αγγελία πώλησης σκύλου κατά παράβαση του Νόμου 4830/2021 και του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας προχώρησε στη βεβαίωση διοικητικού προστίμου ύψους 1.000 ευρώ

Συγκριμένα, μετά από διαβίβαση παράνομης αγγελίας από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος εντόπισε και ταυτοποίησε το άτομο που ανήρτησε αγγελία πώλησης σκύλου στο διαδίκτυο, κατά παράβαση του Νόμου 4830/2021.

Στη συνέχεια, το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας προχώρησε στη βεβαίωση διοικητικού προστίμου ύψους 1.000 ευρώ, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.

Η συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας με τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος και το Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διερεύνησης αποδεικνύει ότι τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν κρίσιμο μέσο για τον εντοπισμό της παράνομης εμπορίας ζώων μιας πρακτικής που τροφοδοτεί την κακοποίηση και την εγκατάλειψη χιλιάδων ζώων.

Όπως αναφέρει η Ειδική Γραμματεία σε ανάρτησή της στο Facebook, η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας ήταν αποτελεσματική.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Η Ειδική Γραμματεία έχει ήδη διαβιβάσει και άλλες παράνομες αγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες και αναμένονται τα αποτελέσματα των διαδικασιών ταυτοποίησης.

 Η παράνομη πώληση ζώων συνεπάγεται ακόμα περισσότερα αδέσποτα στους δρόμους και τα κλουβιά, με τους εθελοντές να φτάνουν συχνά σε αδιέξοδο με τις τεράστιες ανάγκες που εμφανίζονται τόσο σε κτηνιατρικά έξοδα, όσο και σε τροφές.

Η ανάρτηση από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία Ζώων Συντροφιάς

