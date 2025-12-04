Θάσος: 55χρονος κυνήγησε και μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκε μία γυναίκα η οποία δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύζυγό της στη Θάσο. Σύμφωνα με πληροφορίες του kavalanews.gr, ο 55χρονος φέρεται να είχε ταξιδέψει με ΚΤΕΛ από την Αλβανία μέχρι τη Θάσο, όπου εντόπισε την πρώην σύζυγό του, η οποία φέρεται να ζει στο νησί με νέο σύντροφο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 55χρονο, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης συνεχίζονται.

Ο 55χρονος την εντόπισε σε ένα μίνι μάρκετ και άρχισε να την κυνηγάει. Όταν η γυναίκα έφτασε στο σπίτι της, εκείνος έσπασε το παράθυρο, μπήκε μέσα και άρχισε να την χτυπάει με μπουνιές και να την μαχαιρώνει στο πρόσωπο. Η γυναίκα κατάφερε να φύγει από το σπίτι και έτρεξε στον δρόμο με τον 55χρονο να την κυνηγάει μέχρι που τους εντόπισαν περαστικοί και τότε τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Καβάλας. Αργότερα, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Η αστυνομία εντόπισε τον άνδρα να περπατάει και τον συνέλαβε.