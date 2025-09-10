Θάνατος βρέφους στην Πάτρα: Το πόρισμα που άνοιξε ξανά τον φάκελο και όσα είπαν οι γονείς του μωρού – Με πάνω από 15 υποθέσεις θα ασχοληθεί το Εσωτερικών Υποθέσεων

Δώδεκα χρόνια μετά τον θάνατο του 2,5 μηνών βρέφους από τα Ιωάννινα, η υπόθεση ανοίγει ξανά με εντολή του εισαγγελέα. Το μωρό είχε μεταφερθεί στα τέλη Δεκεμβρίου του 2012 στο νοσοκομείο με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι, χτυπήματα σε όλο το σώμα, κατάγματα στα πλευρά και αιματώματα στα μάτια. Παρά τα στοιχεία που, σύμφωνα με τους γιατρούς, έδειχναν κακοποίηση, το δικαστήριο που ακολούθησε βασίστηκε στο πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών, το οποίο μιλούσε για θάνατο από παθολογικά αίτια, και έτσι η υπόθεση έκλεισε.

Υπενθυμίζεται πως στο πόρισμα του ιατροδικαστή Αντρέα Γκότση, το οποίο στηρίχτηκε και σε εκθέσεις παθολογοανατόμων, ο θάνατος αποδίδεται σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων σε κρίσιμη κατάσταση, όπου διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου. Εκεί, στις 31 Δεκεμβρίου 2012, οι γιατροί εντόπισαν συγκεκριμένα σημάδια κακοποίησης. Κατέγραψαν φωτογραφικά το σώμα του παιδιού και τα ρούχα με τα οποία μεταφέρθηκε, ενώ ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Η Αστυνομία απευθύνθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πάτρας και την υπόθεση ανέλαβε ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης, ο οποίος εξέτασε το παιδί στις 3 Ιανουαρίου εν ζωή. Πέντε ημέρες αργότερα το βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο κ. Γκότσης απεφάνθη ότι το βρέφος πέθανε από μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το πόρισμα

Σύμφωνα με το πόρισμα του κ Γκότση:

Κεφαλαιματώματα : Τα αποδίδει στη λοίμωξη

: Τα αποδίδει στη λοίμωξη Ταρακούνημα : Μπορεί να μην είναι «shaken baby syndrome», αλλά αιμορροφιλία, σπασμοί, εγκεφαλίτιδα, εγκεφαλικό οίδημα. Μπορεί να είναι «shaken baby syndrome», αλλά επειδή ήταν νεογέννητο, μπορεί τα ευρήματα να προκλήθηκαν από σχετικά μικρά ταρακουνήματα του σώματος.

: Μπορεί να μην είναι «shaken baby syndrome», αλλά αιμορροφιλία, σπασμοί, εγκεφαλίτιδα, εγκεφαλικό οίδημα. Μπορεί να είναι «shaken baby syndrome», αλλά επειδή ήταν νεογέννητο, μπορεί τα ευρήματα να προκλήθηκαν από σχετικά μικρά ταρακουνήματα του σώματος. Παλιά κατάγματα στα πλευρά : Τα αγνοεί, δεν τα αναφέρει καθόλου στο πόρισμα.

: Τα αγνοεί, δεν τα αναφέρει καθόλου στο πόρισμα. Μώλωπες: Κατά τη νεκροψία νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν καθόλου αλλοιώσεις της χροιάς του δέρματος, πόσο μάλλον εκχυμώσεις.

«Πώς κρίθηκε αυτό το περιστατικό ως παθολογικός θάνατος;»

«Απορώ με αυτά που ακούω και απορώ με το πόρισμα. Δεν καταλαβαίνω πώς κρίθηκε αυτό το περαστικό ως παθολογικός θάνατος, γατί έχουμε εμφανείς κακώσεις», είπε για το θέμα ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Οι γιατροί τόσο στο νοσοκομείο Ιωαννίνων όσο και στο Καραμανδάνειο, όπου κατέληξε το μωρό, είχαν κρατήσει σημειώσεις για τη συμπεριφορά των γονιών. Σύμφωνα με αυτές, ο πατέρας –που σήμερα εκτίει ποινή για ενδοοικογενειακή βία– παρουσίαζε ύποπτη στάση, ενώ η μητέρα εμφανιζόταν διαρκώς φοβισμένη. Το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού είχε χαρακτηριστεί κακοποιητικό.

«Εμείς ως γιατροί στην ΜΕΘ κάνουμε αυτό που έχουμε ορκιστεί. Σχετικά με την έρευνα εμπιστευόμαστε τις αρχές που διερευνούν τα περιστατικά και ότι χρειαστεί είμαστε στη διάθεση όλων των αρμόδιων. Οι γιατροί δεν πρέπει να φοβούνται εάν παρατηρούν κάτι ασυνήθιστο στους μικρούς ασθενείς και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Αυτό κάναμε και πάντα θα κάνουμε. Το οφείλουμε στα μικρά παιδιά για μια καλύτερη κοινωνία», τόνισε ο ιατρός Ανδρέας Ηλιάδης

Ανοίγουν οι φάκελοι κι άλλων ύποπτων υποθέσεων κακοποίησης παιδιών

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν εκ νέου και επιπλέον τέσσερις ύποπτες υποθέσεις κακοποίησης παιδιών που είχαν μπει στο «αρχείο», έπειτα από εισαγγελική παραγγελία. Σε αυτές περιλαμβάνεται η περίπτωση ενός 4χρονου παιδιού με σημάδια κακοποίησης σε ευαίσθητη περιοχή, όπου συγγενικά πρόσωπα θεωρήθηκαν ύποπτα, αλλά η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι τα σημάδια είχαν προκληθεί από το ίδιο το παιδί. Μια άλλη υπόθεση αφορά ένα αγόρι ΑμεΑ, στο σώμα του οποίου εντοπίστηκαν σημάδια κακοποίησης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που διερευνώνται είναι και εκείνη ενός 13χρονου κοριτσιού από την Κέρκυρα, το οποίο είχε καταγγείλει σεξουαλική κακοποίηση. Η μαρτυρία του δεν έγινε πιστευτή και λίγο αργότερα το παιδί έβαλε τέλος στη ζωή του.

Με πάνω από 15 υποθέσεις θα ασχοληθεί το εσωτερικών υποθέσεων

Ο Πέτρος Κουσουλός μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου έκανε αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους στην Πάτρα.

«Είναι προφανές ότι σε αυτή την περίπτωση έχουν γίνει τραγικά λάθη, τα οποία εκφεύγουν του ανθρώπινου λάθους, μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό υπό την έννοια ότι έχω μπροστά μου κάποια έγγραφα, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Είναι το πιστοποιητικό νοσηλείας του άτυχου βρέφους 2,5 μηνών το οποίο μεταφέρθηκε προ παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2012 σε νοσοκομείο της Πάτρας. Επιλήφθηκε ο κύριος Ηλιάδης, κατά τη διάρκεια της μαγνητικής απεδείχθη ότι υπήρχε μια σκληρή κακοποίηση στον εγκέφαλό του», ανέφερε ο Πέτρος Κουσουλός.

Παράλληλα αποκάλυψε πως «το Εσωτερικών Υποθέσεων θα ασχοληθεί με πάνω από 15 υποθέσεις και όλο αυτό υλικό προέρχεται μετά την κατάσχεση και την αιφνίδια έφοδο που έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του υπουργείου δικαιοσύνης η κ. Βασιλική Γιαβή, με τον νέο γενικό διευθυντή τον κ. Νίκο Καρακούκη, όπου κατάσχεσαν όλο το υλικό από την “αμαρτωλή” όπως την χαρακτηρίζουν ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας».

Τι ισχυρίστηκαν η μητέρα και ο πατέρας για τα σημάδια κακοποίησης – «Εμένα με χτυπούσε, τα παιδιά όχι»

Το φως της δημοσιότητας είδαν τα όσα ισχυρίστηκαν τόσο η μητέρα, όσο και ο πατέρας του 2,5 μηνών νεκρού βρέφους, ο θάνατος του οποίου αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια από την ιατροδικαστική της Πάτρας, έχοντας ωστόσο εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Οι δύο γονείς μίλησαν για την ζωή του βρέφους που κατέληξε, ενώ αναφέρθηκαν και στα υπόλοιπα παιδιά τους, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, έφεραν και αυτά τραύματα κακοποίησης, με τις εκδοχές που έδωσαν να διαφέρουν.

«Έσπαγαν οι φλέβες του»

Η μητέρα, μιλώντας στο Mega για τη σύντομη ζωή αυτού του παιδιού ανέφερε: «Γέννησα, και έπειτα από 3 ημέρες μπήκε στο νοσοκομείο το παιδί. Είχε παλινδρόμηση, είχε αλλεργία στο αγελαδινό γάλα και δεν δεχόταν κανένα γάλα». Το μωρό στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας, ωστόσο, λίγες μέρες μετά, παρουσίασε το μοιραίο επεισόδιο.

«Έπειτα από λίγες ημέρες είχα τα γενέθλιά μου, το κράτησε η μητέρα μου. Ήταν υγιές εδώ το παιδάκι. Μας έκανε εμετό με αίμα και το πήγαμε στο νοσοκομείο, κλινικά νεκρό», είπε ακόμη η μητέρα και συμπλήρωσε: «Στο παιδί έσπαγαν οι φλέβες του εν ώρα ταξιδιού. Από την ώρα που έφυγε από τα Γιάννενα για να πάει στην Πάτρα, από τις λακκούβες και από τον παλιό τον δρόμο έσπαγαν οι φλέβες του. Δεν άντεχε ο οργανισμός του».

Όπως ακόμη υποστηρίζει, ενώ αρχικά θεωρήθηκε πως το παιδί ήταν κακοποιημένο, μετά τις εξετάσεις που του έγιναν διαπιστώθηκε, όπως λέει, πως λόγω της ιογενούς μηνιγγοεγκεφαλίτιδας έσπαγαν τα αγγεία και δημιουργούνταν μελανιές.

Τι αναφέρει για το δεύτερο παιδί

Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς έναν χρόνο μετά τον θάνατο του βρέφους, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι 2,5 μηνών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο το κόκκαλο του μηρού και τραύμα στο κεφάλι. Αμέσως, στο νοσοκομείο σήμανε συναγερμός, με τη μητέρα, πάντως, να λέει πως δεν υπάρχει κακοποίηση.

«Ήταν στον ύπνο επάνω, δεν έκανα εγώ κάτι. Εμένα με έστειλε να πάω να πάρω το γάλα, όπως γύρισα το είχε στο κρεβάτι και το πάτησε και το πήγαμε απευθείας στο νοσοκομείο. Δεν έμεινε το παιδί στο νοσοκομείο, πουθενά», τόνισε. Αυτό ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε έναν χρόνο στην ίδια οικογένεια. Όπως παραδέχεται η 33χρονη, στη συνέχεια κρίθηκαν ακατάλληλοι ως γονείς και τους αφαιρέθηκε η επιμέλεια.

«Φαινόταν σαν κακοποίηση από γονείς»

Σε άλλο σημείο η μητέρα σημείωσε: «Όπως έφτασε το παιδί από τα Γιάννενα στην Πάτρα, φαινόταν σαν κακοποίηση από γονείς. Μόνο που το παιδί δεν είχε καμία (μελανιά) από εμάς και όταν το βάλαμε στο ασθενοφόρο, δεν είχε καμία μελανιά. Εκεί στην Πάτρα στο νοσοκομείο είδαμε κι εμείς τις μελανιές. Τα υπόλοιπα παιδιά που απομακρύνθηκαν (2 κοριτσάκια) λόγω του πρώτου περιστατικού με το παιδί. Το ένα για ένα σπάσιμο στο πόδι και το άλλο με αμυγδαλίτιδα. Tο κράτησαν επειδή είδαν το ιστορικό. Και ήταν υγιέστατες οι κοπέλες. Ούτε η μία ούτε η άλλη».

«Εμένα με χτυπούσε, τα παιδιά όχι»

Η 33χρονη καταγγέλλει στο ίδιο μέσο ενημέρωσης πως ο εν διαστάσει σύζυγός της ήταν βίαιος και κακοποιητικός απέναντί της, αλλά πως δεν χτυπούσε τα παιδιά τους. Την χτυπούσε ακόμα και μπροστά στο μικρότερο παιδί τους, αλλά πότε, όπως λέει, δεν σήκωσε χέρι πάνω στα παιδιά. «Πάντα με χτυπούσε. Τα παιδιά δεν τα χτύπησε ποτέ. (Συνελήφθη) για ενδοοικογενειακή βία μπροστά σε ανήλικο παιδί, με μαχαίρια και με ξυλοδαρμό. Έχω και σπασμένα πλευρά. Έχω και σημάδια σε όλο μου το κορμί, η αδελφή μου με βοήθησε να σωθώ και να σταθώ όρθια».

«15 χρόνια είμαι παντρεμένη με αυτόν τον άνθρωπο και έχω φάει το ξύλο της ζωούλας μου και φοβόμουν να φύγω από κοντά του γιατί με απειλούσε, με την αδελφή μου, με τους παππούδες μου και προτίμησα να καθίσω να φάω το ξύλο γιατί τον φοβόμουν», συμπλήρωσε.

Το τελευταίο περιστατικό ακραίας βίας οδήγησε τον εν διαστάσει σύζυγό της και στη φυλακή, το οποίο έγινε μπροστά στα έκπληκτα μάτια της μικρότερης κορούλας τους. «Ήμουν για δουλειά, ήρθε με πήρε από τη δουλειά μου και πήγαμε στο σπίτι, με είδαν αστυνομικοί να γυρνάω στο σπίτι μαζί του και γελούσαμε. Με το που μπήκαμε στο σπίτι με σάπισε στο ξύλο και το παιδί μου ήταν μπροστά. Το παιδί μου τα είδε όλα», είπε ακόμη.

Η 33χρονη καταγγέλλει πως εξακολουθεί να δέχεται απειλές από εκείνον μέσα από τη φυλακή. Ο ίδιος, πάντως, προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της υποστηρίζοντας πως ασκεί σωματική βία στο μικρότερο παιδί τους, όπως έγινε γνωστό από ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Τι λέει ο πατέρας του παιδιού

Ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος βρίσκεται σήμερα κρατούμενος σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της γυναίκας του, μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης έδωσε την δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Μια εκδοχή που σε πολλά σημεία διαφέρει από αυτή της μητέρας.

«Είχαν γίνει πολλά πράγματα με τον Παναγιωτάκη, πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Ο μικρός γεννήθηκε με ένα θεματάκι, την παλινδρόμηση. Είχε κάνει η … καισαρική, πήγαμε στο σπίτι. Ο μικρός μετά από 2-3 ημέρες είχε ένα θέμα, έκανε συνέχεια παλινδρόμηση. Έβγαζε συνέχεια το γάλα του, όχι παλινδρόμηση απλή, ρουκέτες όπως λέμε, γιατί έτσι μας το λένε και οι γιατροί. Το πήγαμε εδώ στο πανεπιστημιακό Ιωαννίνων όπου νοσηλεύτηκε σε θερμοκοιτίδα μέσα γύρω στις 13 ημέρες. Έκατσε εκεί άλλες 30 ημέρες και ο μικρός είχε διαγνωστεί ότι είχε αλλεργία στη λακτόζη».

«Όλα καλά, όλα ωραία, γυρνώντας μετά από 47 ημέρες στο σπίτι μας, μας έκανε πάλι εμετό ο μικρός, μας έλεγαν οι γιατροί θα τον βάζετε με διάφορους τρόπους για ύπνο, πάντα θα είναι στο πλάι για να μην κάνει αναρρόφηση και τέτοια. Τρέχαμε με τον μικρό συνέχεια. Ήταν εντάξει ο μικρός. Μέχρι που 29/12/12 είχε η … Έχω και φωτογραφίες του μικρού που τον κρατούσα αγκαλιά. Ο μικρός ήταν μία χαρά, τέλεια, γελούσε και είχε ξεπεράσει αυτό το προβληματάκι με την παλινδρόμηση. Ήμουν εγώ, η σύζυγός μου, η αδελφή της συζύγου μου και άλλα 3 – 4 παιδιά του φιλικού μας περιβάλλοντος και κανόνισε η σύζυγός μου να πάμε για να διασκεδάσουμε έξω. Με την πεθερά μου ήμασταν σε διαμάχη γιατί δεν με θέλουν ως γαμπρό. Πήγαμε τον μικρό κατά τις 12 στην γιαγιά του, τον αφήσαμε, εγώ δεν μπήκα μέσα καθόλου γιατί δεν μιλούσαμε. Πήγαμε να διασκεδάσουμε, 3 η ώρα τα ξημερώματα γυρίσαμε στο σπίτι να πάρει η … τον μικρό. Έκατσε γύρω στα 20 λεπτά στο σπίτι της μαμάς της», σημειώνει, συμπληρώνοντας:

«Γυρνώντας στο σπίτι το δικό μας, άφησα την … με τον μικρό μέσα στο δωμάτιο που κοιμόμασταν, εγώ πήγα στην κουζίνα για να του φτιάξω γάλα. Δίνω το γάλα στην …, όπως το έδινε το γάλα ο μικρός πνίγηκε και μελάνιασε. Τον παίρνω, πηγαίνω κατευθείαν στο μπάνιο για να τον κάνω μπάνιο και συνήλθε ο μικρός. Κατευθείαν τον πήγαμε στο νοσοκομείο το πανεπιστημιακό, όπου διαγνώστηκε με παραλίγο αιφνίδιο θάνατο. Αν δεν του έκανα αυτό το μπανάκι, μου είπε η γιατρός, θα είχε ‘φύγει’ στα χέρια μας. Ο μικρός μετά έκατσε γύρω στις 6 – 8 ώρες εδώ στα Ιωάννινα και μετά έφυγε διακομιδή για το Παίδων στην Πάτρα».

«Δεν μπορώ να το ξεχάσω»

Όπως λέει ο πατέρας του βρέφους: «Ο κ. Ηλιάδης μάς είπε ‘μα ο μικρός είναι κακοποιημένος’, ότι έχει κρανιοεγκεφαλικές πιέσεις, ότι έχει πολλούς μώλωπες επάνω, που στα Ιωάννινα, οι μώλωπες και αυτά, δεν υπήρχαν πουθενά. Το μόνο που είχε ήταν ένας μώλωπας στο στήθος, όταν τον πήραμε από τη γιαγιά, μία εκδορά φαινόταν, μία κοκκινίλα. Μετά είχε περισσότερες, μετά είχε και στο μέτωπο, είχε και στο στήθος το αριστερό. Δεν μπορώ να το ξεχάσω, μιλάω γι’ αυτό το πράγμα και πεθαίνω εγώ ο ίδιος. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω ούτε και εγώ και μας είπαν ότι είχε κάτι πλευρά σπασμένα, που αυτό… Αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να έχει συμβεί. Δεν γίνεται να έχει συμβεί, γιατί ο μικρός από την ημέρα που είχε γεννηθεί έχει κάτσει μόνο 7 ημέρες στα χέρια τα δικά μας. Ήθελα να την ξανανοίξω (την υπόθεση) αλλά δεν με άφηναν, ούτε η σύζυγός μου, ούτε η πεθερά μου. Ζήτησα πάλι εγώ ιατροδικαστική, δεν γίνεται να είναι από την πάθηση, δεν γίνεται να σπάνε αγγεία».

«Έχω καταθέσει κάποια χαρτιά γιατί φοβόμουν ότι…»

Μιλώντας για το δεύτερο παιδί τους, ο ίδιος επισημαίνει: «Πριν από 9 μήνες έχω καταθέσει κάποια χαρτιά γιατί φοβόμουν ότι η … κακοποιεί την μικρή. Εγώ αυτήν την στιγμή βρίσκομαι στη φυλακή γιατί είχα δει ένα σημειωματάριο της … που έγραφε ‘πώς να πω στον … την αλήθεια, ότι εγώ την μικρή την είχα χτυπήσει από τα νεύρα μου που δεν σταματούσε το κλάμα’, κατά λέξη, και τα έχω καταθέσει εδώ και 9 μήνες πριν ανοίξει αυτή η υπόθεση».

«Εγώ ήμουν πάντα για δουλειά με τον κουμπάρο μου και γυρνώντας στο σπίτι και είδα την μικρή να έχει μία γάζα στο ποδαράκι της, της λέω ‘τι έγινε εκεί;’, μου λέει ‘την πάτησα εγώ κατά λάθος στον ύπνο’. Επειδή φοβόμουν ότι θα μας πάρουν την επιμέλεια, λόγω του μικρού, καθώς η θεία της μας έκανε καταγγελία ότι εμείς κακοποιούμε το παιδί, ότι εμείς σκοτώσαμε ένα παιδί, ότι εμείς είμαστε ναρκομανείς και τέτοια. Το χτύπησε η μάνα του, αλλά με ποιον τρόπο δεν γνωρίζω αλλά δεν είναι μόνο το ένα τραύμα, είχε και άλλο τραύμα. Ήταν στο αυτάκι της, με 9 ράμματα. Κατά λάθος κουνήθηκε το μωρό και την έβαλε στο καρότσι και έτσι όπως κουνήθηκε το μωρό, της έσκισε το αυτί στο σίδερο του καροτσιού και πάλι είπα ότι το έκανα εγώ κατά λάθος, γιατί φοβόμουν ότι θα μου πάρουν εμένα και άλλο παιδί», συμπλήρωσε.

Για το περιστατικό της ενδοοικογενειακής βίας, λέει:

«Η … δούλευε σε ένα σούπερ μάρκετ, εγώ δούλευα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Γυρνώντας από τη δουλειά της, αφήσαμε το αμάξι κάτω και επειδή πάντα το κάναμε αυτό με την τελευταία κόρη μου, της έδινα τα κλειδιά από το αυτοκίνητό μου για να πατάει το κουμπάκι επειδή της αρέσει ο ήχος που έκανε το αμάξι και το κλείδωνε. Έτσι όπως πήρε το μωρό τα κλειδιά, της έπεσαν σε ένα φρεάτιο. Κατευθείαν η μαμά της, της έριξε σφαλιάρα στο πρόσωπο. Εκεί τρελάθηκα και εγώ και άρχισα και φώναζα.

Μας έκανε μία καταγγελία μία γειτόνισσα ότι κακοποιώ εγώ τη σύζυγό μου και το παιδί. (…) Εκείνη τη φορά μόνο της φώναξα. Στις 22/05/24 ήμασταν στο σπίτι, εγώ έβλεπα μαζί με την … και την μικρή ταινία. Η μικρή έπινε σοκολατούχο γάλα, έτσι όπως καθόταν κάτι σκέφτηκε, γυρνώντας το κεφάλι για να μου κάτι (…) παίρνει σβάρνα το ποτήρι με το χεράκι της και ρίχνει πάνω στο χαλί. Είχαμε ένα άσπρο χαλί τότε και σηκώνεται η … και της ρίχνει μία σφαλιάρα (…) και έβγαλε αίμα από το στόμα. Παίρνω τη μικρή, την βουτάω και εκεί εγώ ξεκίνησα και έκανα αυτό το πράγμα, την ενδοοικογενειακή βία».