Θάνατος 58χρονου στον Νέο Κόσμο: «Οι μηχανές ήταν πίσω από το αυτοκίνητο, σαν καταδίωξη» – Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

«Νόμιζα ότι γινόταν καταδίωξη» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας για τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας (17/11) στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 58χρονος έχασε την ζωή του.

Για την υπόθεση μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 4 συλλήψεις. Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι πριν από το τροχαίο προηγήθηκε ξυλοδαρμός του θύματος, ο οποίος στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό», όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε στην ΕΡΤ πως «βρισκόμουν στην περιοχή και είδα το αυτοκίνητο να περνάει σαν καταδίωξη, ενώ οι μηχανές ήταν από πίσω του. Ούτε σε STOP σταματούσαν, ούτε τίποτα».

«Στην αρχή, μάλιστα, νομίζαμε ότι η αστυνομία καταδίωκε κάποιον» είπε και πρόσθεσε ότι «το αυτοκίνητο πέρασε δύο φορές από την οδό Σουλιέ. Δύο φορές έκανε κύκλο με τους ίδιους ρυθμούς. Ο δρόμος αυτός, όμως, καταλήγει σε αδιέξοδο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως τρεις άτομα, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός ήταν πίσω από το αυτοκίνητο του 58χρονου με δύο μηχανάκια και κάποια στιγμή, για άγνωστο λόγο, σταμάτησαν και ένας από αυτούς άρχισε να τον ξυλοκοπεί. Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές που αναφέρει πως ο εν λόγω δράστης έπιασε το κεφάλι του 58χρονου και να το χτύπησε αρκετές φορές στο τιμόνι.

Επίσης, συνελήφθη και ο πατέρας του ενός εκ των τριών ατόμων, καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για κατ’ οίκον έρευνα, αυτός προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του. Και οι τρεις εμπλεκόμενοι στο περιστατικό έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές για διάφορα αδικήματα.

Πλέον, εξετάζεται ο άνδρας να κατέληξε από τα χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι και όχι από ανακοπή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γρίπη: Το νέο στέλεχος Κ που εξαπλώνεται – Συμπτώματα και προστασία μέσω του εμβολίου

Κρυολόγημα: Η αρχαία ινδική μέθοδος που ανακουφίζει από τα συμπτώματα – Τεκμηριώνεται επιστημονικά

Euronext: Άνω του 73% η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για δικαιούχους, επιδοτήσεις και παρεμβάσεις

Τι σημαίνει η φράση «μετά φανών και λαμπάδων» και από πού προέρχεται

Υπερκρύα μόρια καλίου-καισίου συναρμολογήθηκαν στην απόλυτη θεμελιώδη κατάσταση
περισσότερα
13:30 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Κυψέλη: «Υπήρχαν υπολείμματα περιττωμάτων, ηλικιωμένοι παρακαλούσαν για την καθαριότητά τους» – Το πόρισμα που οδήγησε στο λουκέτο του γηροκομείου

Οργή και αποτροπιασμό προκαλούν τα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση αξιολόγησης οργάνωση...
12:17 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Νέες παραβάσεις των μέτρων βιοασφάλειας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Διαβιβάζονται στη Δικαιοσύνη

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών, σε σ...
12:09 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο μέχρι την Τετάρτη

Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βάση τα τελευταία προγνωστικά...
12:06 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Ανησυχία για το ψωμί στην Ελλάδα: Γιατί περιέχει περισσότερο αλάτι παρά τη συμφωνία του ΕΦΕΤ με τους φούρνους

Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα από μελέτη του ΕΦΕΤ για το ψωμί που πωλείται στους φούρνους της ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα