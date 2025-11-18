Νέος Κόσμος: 4 συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου – Του χτυπούσαν το κεφάλι στο τιμόνι

Ανατροπή στην υπόθεση με τον θάνατο 58χρονου άνδρα στον Νέο Κόσμο, καθώς οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησαν σε τέσσερις συλλήψεις. Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι πριν από το τροχαίο προηγήθηκε ξυλοδαρμός του θύματος, ο οποίος στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό», όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως τρεις άτομα, δύο Έλληνες και ένας Αλβανός ήταν πίσω από το αυτοκίνητο του 58χρονου με δύο μηχανάκια και κάποια στιγμή, για άγνωστο λόγο, σταμάτησαν και ένας από αυτούς άρχισε να τον ξυλοκοπεί. Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές που αναφέρει πως ο εν λόγω δράστης έπιασε το κεφάλι του 58χρονου και να το χτύπησε αρκετές φορές στο τιμόνι.

Επίσης, συνελήφθη και ο πατέρας του ενός εκ των τριών ατόμων, καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για κατ’ οίκον έρευνα, αυτός προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του. Και οι τρεις εμπλεκόμενοι στο περιστατικό έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές για διάφορα αδικήματα.

Πλέον, εξετάζεται ο άνδρας να κατέληξε από τα χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι και όχι από ανακοπή.