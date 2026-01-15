Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: «Θέλουμε να μάθουμε πού έγινε, πότε έγινε και πώς έγινε» λέει ο πατέρας του

Σύνοψη από το

  • Με γοργούς ρυθμούς «τρέχει» η έρευνα για τον άγριο ξυλοδαρμό που οδήγησε στο θάνατο τον άτυχο Άγγελο από τις Σέρρες, καθώς αρκετά σημεία της υπόθεσης παραμένουν «θολά».
  • Ο πατέρας του 17χρονου εξέφρασε τον ανείπωτο πόνο του και απηύθυνε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να καταθέσει στην αστυνομία, τονίζοντας: «Θέλουμε να μάθουμε πού έγινε, πότε έγινε και το πώς έγινε».
  • Ο 16χρονος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ήθελε «απλά να μείνει μακριά από την κοπέλα μου» και να «πάρει ένα μάθημα, όχι μεγάλο κακό», ενώ υποστήριξε πως τον χτυπούσε «σε ευαίσθητο σημείο , όχι με πολύ μεγάλη δύναμη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: «Θέλουμε να μάθουμε πού έγινε, πότε έγινε και πώς έγινε» λέει ο πατέρας του

Με γοργούς ρυθμούς «τρέχει» η έρευνα για τον άγριο ξυλοδαρμό, που οδήγησε στο θάνατο τον άτυχο Άγγελο από τις Σέρρες, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, αρκετά σημεία της υπόθεσης παραμένουν «θολά».

«Είναι μεγάλος ο πόνος μου… Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ πονάω, γιατί τον έχω δει. Ήταν παντού… ήταν παντού χτυπημένος σε όλο του το κορμί…. Μελανό κορμάκι είχε το πουλάκι μου. Πώς φεύγει ένας μάρτυρας… μαρτυρικά έφυγε το παιδί μου, ειλικρινά σας μιλάω αυτή η εικόνα μου έχει μείνει…» λέει ο πατέρας του στο Star.

Η φωνή του, ενώ προσπαθεί να περιγράψει τη στιγμή που αντίκρυσε το άψυχο κορμάκι του παιδιού του, γίνεται χίλια κομμάτια. «Όλη αυτή η εικόνα που έχω δει στο παιδί μου επάνω, δεν μπορώ να την βγάλω από τα μάτια μου. Μου ήταν λίγο δύσκολο να το πιστέψω ότι ένα άτομο κατάφερε να χτυπήσει τόσο βάναυσα τον δικό μου τον Άγγελο. Αλλά για μένα δεν μ’ ενδιαφέρει αν χτύπησε ένας τον γιο μου ή τον χτύπησαν πέντε ή τον χτύπησαν δέκα, το παιδί μου δεν ξαναέρχεται πίσω».

Ο Στέλιος Κλειτσιώτης, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, αναφέρει: «Μόνος του ή κι άλλοι; Και με επιστήμονες που έχω μιλήσει, μπορούν να γίνουν και από έναν άνθρωπο. Δυστυχώς οι ανήλικοι έχουν αποκτήσει φονικά ένστικτα ενηλίκων».

«Έχασε την ισορροπία του και έπεσε με τον ώμο. Ήθελα απλά να μείνει μακριά από την κοπέλα μου. Ήθελα να πάρει ένα μάθημα, όχι μεγάλο κακό. Τον χτυπούσα σε ευαίσθητο σημείο , όχι με πολύ μεγάλη δύναμη, τόση μεγάλη δύναμη δεν έχω. Απλά με την παρέα μου κάναμε sparring και γνώριζα κάποιες λαβές», ισχυρίστηκε ο 16χρονος κατηγορούμενος.

Τέλος, έκκληση κάνει ο πατέρας του θύματος σε όποιον γνωρίζει κάτι. «Θέλουμε να μάθουμε πού έγινε, πότε έγινε και το πώς έγινε. Έφυγε σε ένα σημείο ή σε άλλο σημείο. Δηλαδή ήταν ένα το περιστατικό, δυο τα περιστατικά, τρία… δεν ξέρω πόσα και όποιος άλλος ξέρει κάτι να πάει να καταθέσει στην αστυνομία, να μην φοβηθεί».

08:07 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Πώς φτάσαμε από το «κάθοδος στην Αθήνα με τρακτέρ» στο «ναι στον διάλογο» – Το παρασκήνιο και οι όροι για συνάντηση των «σκληρών» των μπλόκων με τον Πρωθυπουργό

«Κλειδώνει» η συνάντηση εκπροσώπων της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής με τον Πρωθυπουργό...
07:08 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Ιανουαρίου

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το  εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Όσ...
05:53 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Σαν σήμερα 15 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 1...
05:30 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Κιλκίς: Τι ανέφερε στην απολογία του ο 58χρονος που παρέσυρε αστυνομικό έπειτα από κλήση – «Δεν είχα στόχο να τον σκοτώσω»

Για ατυχές γεγονός κάνει λόγο ο 58χρονος γιατρός για το περιστατικό την Κυριακή στο Κιλκίς , ό...
