Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: «Θέλουμε να μάθουμε πού έγινε, πότε έγινε και πώς έγινε» λέει ο πατέρας του

Με γοργούς ρυθμούς «τρέχει» η έρευνα για τον άγριο ξυλοδαρμό, που οδήγησε στο θάνατο τον άτυχο Άγγελο από τις Σέρρες, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, αρκετά σημεία της υπόθεσης παραμένουν «θολά».

«Είναι μεγάλος ο πόνος μου… Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ πονάω, γιατί τον έχω δει. Ήταν παντού… ήταν παντού χτυπημένος σε όλο του το κορμί…. Μελανό κορμάκι είχε το πουλάκι μου. Πώς φεύγει ένας μάρτυρας… μαρτυρικά έφυγε το παιδί μου, ειλικρινά σας μιλάω αυτή η εικόνα μου έχει μείνει…» λέει ο πατέρας του στο Star.

Η φωνή του, ενώ προσπαθεί να περιγράψει τη στιγμή που αντίκρυσε το άψυχο κορμάκι του παιδιού του, γίνεται χίλια κομμάτια. «Όλη αυτή η εικόνα που έχω δει στο παιδί μου επάνω, δεν μπορώ να την βγάλω από τα μάτια μου. Μου ήταν λίγο δύσκολο να το πιστέψω ότι ένα άτομο κατάφερε να χτυπήσει τόσο βάναυσα τον δικό μου τον Άγγελο. Αλλά για μένα δεν μ’ ενδιαφέρει αν χτύπησε ένας τον γιο μου ή τον χτύπησαν πέντε ή τον χτύπησαν δέκα, το παιδί μου δεν ξαναέρχεται πίσω».

Ο Στέλιος Κλειτσιώτης, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, αναφέρει: «Μόνος του ή κι άλλοι; Και με επιστήμονες που έχω μιλήσει, μπορούν να γίνουν και από έναν άνθρωπο. Δυστυχώς οι ανήλικοι έχουν αποκτήσει φονικά ένστικτα ενηλίκων».

«Έχασε την ισορροπία του και έπεσε με τον ώμο. Ήθελα απλά να μείνει μακριά από την κοπέλα μου. Ήθελα να πάρει ένα μάθημα, όχι μεγάλο κακό. Τον χτυπούσα σε ευαίσθητο σημείο , όχι με πολύ μεγάλη δύναμη, τόση μεγάλη δύναμη δεν έχω. Απλά με την παρέα μου κάναμε sparring και γνώριζα κάποιες λαβές», ισχυρίστηκε ο 16χρονος κατηγορούμενος.

Τέλος, έκκληση κάνει ο πατέρας του θύματος σε όποιον γνωρίζει κάτι. «Θέλουμε να μάθουμε πού έγινε, πότε έγινε και το πώς έγινε. Έφυγε σε ένα σημείο ή σε άλλο σημείο. Δηλαδή ήταν ένα το περιστατικό, δυο τα περιστατικά, τρία… δεν ξέρω πόσα και όποιος άλλος ξέρει κάτι να πάει να καταθέσει στην αστυνομία, να μην φοβηθεί».