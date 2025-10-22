«Τα πράγματα δεν έγιναν έτσι» υποστηρίζει ο αστυνομικός που καταγγέλθηκε από την πρώην σύντροφό του για ξυλοδαρμό – «Με λύγισε» λέει η ίδια

«Τα πράγματα δεν έγιναν έτσι» υποστηρίζει ο αστυνομικός που καταγγέλθηκε από την πρώην σύντροφό του -επίσης αστυνομικό- για ξυλοδαρμό. Η ίδια, έχει περιγράψει καρέ καρέ τη στιγμή της βίαιης επίθεσης που φέρεται να δέχθηκε σε νυχτερινό κέντρο, ενώ επισημαίνει ότι ο φερόμενος ως δράστης διέφυγε γιατί τον φυγάδευσαν από το μαγαζί.

«Μου επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά. Το έχει ξανακάνει πολλές φορές. Με άρπαξε από το χέρι με δύναμη και μετά με χτύπησε. Με λύγισε, με πέταξε στο πάτωμα κι άρχισε να με κλωτσάει», ανέφερε στο Star η Έλενα Μπόμπου.

Στο επεισόδιο όλοι ήταν θεατές, εκτός από έναν φίλο του που μπήκε στη μέση για να τον σταματήσει. Εκείνη τη στιγμή η αστυνομικός πήρε το κινητό της και προσπάθησε να πατήσει το panic button. Τότε – όπως λέει – δέχθηκε και νέα επίθεση αυτή τη φορά από γυναίκα που βρισκόταν στην παρέα του πρώην συντρόφου της.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε χθες (21/10) στην Κρατική Ασφάλεια, όπου υπηρετεί. Τού κοινοποιήθηκε η διαθεσιμότητα και παρέδωσε και το όπλο του. Πληροφορίες του Star αναφέρουν πως όταν μπήκε στο γραφείο είπε σε συναδέλφους του ότι «τα πράγματα δεν έγιναν έτσι» και ισχυρίστηκε ότι όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τη νεαρή εκείνη του είπε: «Εγώ απόψε θα σε τελειώσω».

Παράλληλα υποστήριξε ότι στο δικαστήριο θα καλέσει όλους τους αυτόπτες μάρτυρες για να περιγράψουν την αλήθεια. Ο αστυνομικός ήταν σε αναρρωτική και μέχρι και πριν λίγους μήνες ήταν προσωπική ασφάλεια σε γνωστό επιχειρηματία.

«Γλίτωσε τη σύλληψη γιατί τον φυγάδευσαν»

«Με τράβηξε από τα μαλλιά μια γυναίκα από την παρέα του. Ήταν και η ίδια γυναίκα η οποία όταν ήρθε το περιπολικό είπε ήρθε το περιπολικό, φύγετε. Mέσα σε 10 λεπτά ήρθε η αστυνομία, εγώ βγήκα έξω για να δω αν θα βγει αλλά έφυγε, κρύφτηκε, βγήκε από άλλη έξοδο, γνωρίζει κάποιους από το μαγαζί».

Το βίντεο που ανάρτησε η ίδια η αστυνομικός δείχνει τον κατηγορούμενο να την χτυπά. Οι δυο τους, είχαν μια σχέση τοξική που διήρκησε 4 χρόνια, ενώ τον Μάρτιο χώρισαν οριστικά και τότε άρχισε ο εφιάλτης της, όπως καταγγέλλει.

«Ξεκίνησε τις σοβαρές εκδικήσεις, δεν ήθελα να συνεχίσω μαζί του. Το panic button μου χορηγήθηκε όταν έκανα την καταγγελία τον Ιούνιο στο Εσωτερικών για ξυλοδαρμό, απειλή και revenge porn. Έπειτα από πιέσεις και παρακαλετά τα έχω πάρει πίσω».

Η αστυνομικός καταγγέλλει επίσης ότι μετά τον χωρισμό τους προσπαθούσε να της καταστρέψει τη ζωή με κάθε τρόπο, λέγοντας ακόμα και πως συμμετέχει σε χλιδάτα πάρτι και κάνει ροζ ραντεβού σε Μύκονο και Ντουμπάι.

09:31 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

