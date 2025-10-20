Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό κέντρο – «Με εκβίαζε πως θα μου καταστρέψει την ζωή»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια αστυνομικός, η οποία είχε απασχολήσει στο παρελθόν την επικαιρότητα, όταν είχε κατηγορηθεί ότι ζούσε πολυτελή ζωή με ταξίδια στο Ντουμπάι και τη Μύκονο.

Η αστυνομικός στο βίντεο που ανάρτησε προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες εναντίον του πρώην συντρόφου της, ο οποίος είναι επίσης εν ενεργεία αστυνομικός.

Υποστηρίζει ότι την χτύπησε βάναυσα μέσα σε νυχτερινό μαγαζί, μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων. Όπως αναφέρει, την ώρα της επίθεσης ενεργοποίησε το panic button στο κινητό της και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο, όμως ο δράστης είχε ήδη διαφύγει. Οι συνάδελφοί του τον αναζήτησαν στο σπίτι του, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς –σύμφωνα με πληροφορίες– βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια. Παρά ταύτα, η ποινική και πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του έχει κινηθεί κανονικά.

Η αστυνομικός περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα έχει περάσει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn γιατί έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber, όπου συμμετείχαν και άλλοι αστυνομικοί. Συνεχίζει ακόμη να πηγαίνει στην υπηρεσία του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με εκβίαζε πως θα μου καταστρέψει τη ζωή αν δεν είμαι ξανά μαζί του και απείλησε τη ζωή μου».

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, ενώ ο καταγγελλόμενος αστυνομικός αναμένεται να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν η αστυνομικός είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη για τα ταξίδια και τον τρόπο ζωής της, εκείνη είχε υποστηρίξει ότι πίσω από τις φήμες βρισκόταν ο πρώην σύντροφός της, αφήνοντας τότε αιχμές για στοχοποίησή της.

