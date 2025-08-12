Σύρος: Συναγερμός στο Καρνάγιο – Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου στο Καρνάγιο της Σύρου, όταν εντοπίστηκε αυτοκίνητο βυθισμένο στην θάλασσα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές για να διερευνήσουν τις συνθήκες.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το όχημα κύλησε και κατέληξε στο νερό, λόγω του ότι δεν είχε δεθεί σωστά το χειρόφρενο από τον οδηγό. Τη στιγμή του περιστατικού δεν υπήρχαν επιβαίνοντες μέσα στο αυτοκίνητο.

Το συμβάν κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, ενώ το όχημα ανελκύστηκε από γερανοφόρο όχημα, με τη συνδρομή επαγγελματία δύτη και δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.