Συρία: Οι ΗΠΑ λένε πως σκότωσαν τζιχαντιστή ηγέτη οργάνωσης που συνδέεται με την Αλ Κάιντα

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σκότωσαν στέλεχος του συριακού βραχίονα της Αλ Κάιντα, της οργάνωσης Χουράς αντ Ντιν, που πρόσφατα ανακοίνωσε πως διαλύεται, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή (16/2).

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι «στοχοποίησε και σκότωσε» προχθές Σάββατο στο βορειοδυτικό τμήμα της συριακής επικράτειας «ανώτερο στέλεχος αρμόδιο για τα οικονομικά και τον εφοδιασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Χουράς αντ Ντιν (HaD), η οποία συνδέεται με την Αλ Κάιντα».

Η ταυτότητα του τζιχαντιστή δεν διευκρινίστηκε.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, που διατηρούν ανεπτυγμένες μονάδες των ειδικών δυνάμεων στη Συρία στο πλαίσιο διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού που ιδρύθηκε το 2014, για να πολεμήσει την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), εξαπολύουν συχνά βομβαρδισμούς στη χώρα αυτή.

