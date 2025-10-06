Συνελήφθη 46χρονος για την παράσυρση και εγκατάλειψη άνδρα με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

Οδηγός μοτοσυκλέτας συνελήφθη, ως εμπλεκόμενος στην παράσυρση και εγκατάλειψη ενός 44χρονου στην Πέτρου Ράλλη την Πέμπτη (3/10), ο οποίος επέβαινε σε πατίνι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο συλληφθείς είναι ηλικίας 46 ετών με καταγωγή από την Αλβανία.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης ο 44χρονος που επέβαινε σε πατίνι παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα, ο αναβάτης της οποίας εγκατέλειψε το σημείο.

Το θύμα με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, είχε μεταφερθεί στο Τζάνειο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.