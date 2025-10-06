Συνελήφθη 46χρονος για την παράσυρση και εγκατάλειψη άνδρα με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομία περιπολικό Άγιος Παντελεήμονας

Οδηγός μοτοσυκλέτας συνελήφθη, ως εμπλεκόμενος στην παράσυρση και εγκατάλειψη ενός 44χρονου στην Πέτρου Ράλλη την Πέμπτη (3/10), ο οποίος επέβαινε σε πατίνι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο συλληφθείς είναι ηλικίας 46 ετών με καταγωγή από την Αλβανία.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης ο 44χρονος που επέβαινε σε πατίνι παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα, ο αναβάτης της οποίας εγκατέλειψε το σημείο.

Το θύμα με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, είχε μεταφερθεί στο Τζάνειο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

10:19 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

