Πέθανε ο Ανδρέας Θεοφίλου – Τα συλλυπητήρια του ΣΥΡΙΖΑ

Πέθανε ο Ανδρέας Θεοφίλου, αγωνιστής της Αριστεράς, εκ των ιδρυτών, το 1963, του Συνδέσμου Νέων Μπέρτραντ Ράσσελ για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό, με ενεργότατη συμβολή στο κίνημα ειρήνης, προδικτατορικά και μεταδικτατορικά.

Ο Ανδρέας Θεοφίλου, γεννημένος στην Πάφο το 1940, ήταν κορυφαίος επιστήμονας και εργάστηκε επί πολλές δεκαετίες στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΑΚΕΛ ως το τέλος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει σε ανακοίνωσή του τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του.