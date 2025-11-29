Στο έλεος της κακοκαιρίας Adel η Θάσος: Τεράστιες καταστροφές – Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θάσος κακοκαιρία adel

Με σφοδρότητα χτύπησε τη Θάσο η κακοκαιρία Adel που σαρώνει τη χώρα, προκαλώντας καταστροφές σε οικισμούς και υποδομές του νησιού. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι η Παναγιά και η Ποταμιά , στα ανατολικά του νησιού, όπου ορμητικοί χείμαρροι προκάλεσαν μεγάλης έκτασης ζημιές.

Μεγάλες ζημιές στη Σκάλα της Ποταμιάς από τη νεροποντή που έπληξε την περιοχή το πρωί του Σαββάτου. Ξενοδοχεία, καταστήματα και σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ενώ ο κεντρικός χείμαρρος της Ποταμιάς έχει ξεχειλίσει.  Στην Ποταμιά, δρόμοι μέσα στο χωριό ξηλώθηκαν ενώ παρασύρθηκαν αυτοκίνητα.

Προβλήματα εντοπίζονται και στο οδόστρωμα κοντά στο ξενοδοχείο Κορίνα. Πολλές είναι και οι κλήσεις προς την πυροσβεστική για την απάντληση υδάτων από υπόγεια, σπίτια και ξενοδοχεία.

Δείτε εικόνες από την ιστοσελίδα kavalanews

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος της Θάσου που ζητεί να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.


Δείτε εικόνες και από την Παναγία

Μια περίεργη εικόνα αντίκρισαν το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου όσοι κατέβηκαν στο λιμάνι του  Λιμένα για να ταξιδέψουν. Οι μεγάλες ποσότητες της βροχής κατέβασαν φερτά υλικά μέσω του κεντρικού χειμάρρου, τα οποία στη συνέχεια βρέθηκαν στη θάλασσα.  Τα δρομολόγια συνεχίστηκαν κανονικά αν και τα πλοία αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες στην προσέγγιση του προβλήτα.

