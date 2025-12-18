Στη φυλακή ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και τρεις συνεργοί του για το φορτίο με την κοκαΐνη – Τι υποστήριξε στην απολογία του

  • Προφυλακίστηκαν ο φερόμενος ως «Έλληνας Εσκομπάρ» και τρεις συνεργοί του για το κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης, ενώ ελεύθερος αφέθηκε ο 82χρονος, μετά τις πολύωρες απολογίες τους.
  • Οι συλληφθέντες αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, με τον 60χρονο αρχηγό να υποστηρίζει ότι είχε μεταβιβάσει το πλοίο σε άλλο μέλος του πληρώματος.
  • Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» φέρεται να αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των διεθνών μεταφορών ναρκωτικών, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως επιχειρηματίας θαλάσσιας αλιείας και τις διεθνείς επαφές του.
Τον δρόμο για την φυλακή πήραν οι τέσσερις εκ των πέντε κατηγορουμένων για το κύκλωμα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. Ανάμεσά τους και ο αρχηγός, ο αποκαλούμενος ως «Έλληνας Εσκομπάρ».

Ύστερα από τις απολογίες τους στην ανακρίτρια στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά, μία διαδικασία που διήρκεσε 8 ώρες, οι τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Ελεύθερος αφέθηκε ο 82χρονος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους πέντε συλληφθέντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Ο 60χρονος, φερόμενος ως αρχηγός, επέμεινε ότι το πλοίο δεν του ανήκει και ότι το είχε μεταβιβάσει από τις 6/8/2025 σε άλλο μέλος του πληρώματος και συγκεκριμένα σε έναν από τους πέντε συλληφθέντες, που εντοπίστηκαν από τις γαλλικές αρχές

Ο επονομαζόμενος ως «Έλληνα Εσκομπάρ» καθώς εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως επιχειρηματίας στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις επαφές που διέθετε τόσο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όσο και της Ευρώπης από τριακονταετίας τουλάχιστον, φέρεται να αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» εκτός από τον γενικό συντονισμό και τις κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα μέλη, αναλάμβανε τη στρατολόγηση πληρωμάτων, την εξεύρεση και προετοιμασία κατάλληλων αλιευτικών σκαφών, τον εξοπλισμό τους με εξειδικευμένα συστήματα ναυσιπλοΐας και εντοπισμού, καθώς και τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας μέσω επαγγελματιών του χώρου.

Επίσης διατηρούσε επαφές με τους προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών, συντόνιζε τις παραλαβές εν πλω και καθοδηγούσε τη μεταφορά και παράδοσή τους στους παραλήπτες, ενώ είχε και τον πλήρη έλεγχο της νομιμοποίησης των παρανόμων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα διαδραμάτιζε ένας 73χρονος, μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί, ο οποίος ήταν το «δεξί χέρι» του αρχηγού και ουσιαστικά δρούσε ως αντιπρόσωπός του στη Λατινική Αμερική, πραγματοποιώντας επαφές και συναντήσεις με προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών και υποβοηθώντας στην εξεύρεση παραληπτών. Ο 73χρονος εμπλέκεται και στην υπόθεση «Africa 1» του 2004, όταν ένα άλλο πλοίο που μετέφερε 4,5 τόνους κοκαΐνης είχε πιαστεί από τις ισπανικές Αρχές.

 

 

